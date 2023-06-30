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Bitcoin Cash‘te (BCH) görülen görkemli ralli, BCH fiyatının son 24 saatte yüzde 30’un üzerinde artarak 300 doların üzerine çıkmasıyla devam ediyor. Bitcoin (BTC) hard fork’u altcoin, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 31,96 yükselişle 300 doların hemen altında, 298,8 dolardan işlem görüyor. Durum böyle olunca yatırımcılar Bitcoin Cash neden yükseliyor, BCH’deki yükselişin arkasında kim ya da kimler var sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Bitcoin Cash Neden Yükseliyor?

5.71 milyar dolar piyasa değeri ile Bitcoin Cash, şu anda en büyük 14’ncü kripto para konumunda ve 20 Haziran’dan bu yana geçen 10 günde altcoin‘in fiyatı yüzde 200 gibi şaşırtıcı bir oranda yükseldi.

Kripto veri platformu Coinglass’ın sağladığı verilere göre BCH sözleşmelerine yönelik açık pozisyon 562 milyon dolara çıkarak 12 Mayıs 2021 tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan BCH sözleşmeleri için işlem hacmi 22 Haziran’dan bu yana 10 katın üzerinde arttı ve son 24 saatteki işlem hacmi 4.427 milyara kadar çıktı. Dahası, BCH, geçtiğimiz haftada yaklaşık yüzde 100’lük etkileyici bir ralli de yapmıştı.

Bitcoin Cash’deki fiyat rallisinin arkasındaki en büyük neden olarak 20 Haziran’da ABD merkezli ticaret platformu EDX Markets‘in faaliyetlerine geçmesi gösteriliyor. Bilindiği gibi EDX Markets, Fidelity ve Citadel gibi piyasadaki en büyük kurumsal oyunculardan bazıları tarafından destekleniyor olmasıyla piyasa üzerinde önemli bir etkiye sahip. Ticaret platformu, BCH’yi diğer üç kripto parayla birlikte listelemesiyle analistlerin ve piyasa gözlemcilerinin Bitcoin hard fork’unun ABD’de bir menkul kıymet değil de bir emtia olarak sınıflandırılacağından emin olmalarını sağladı.

Özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para piyasasını sert şekilde hedef aldığı ve birçok büyük altcoin’in menkul kıymet olarak sınıflandıracağına dönük korkuların arttığı dönemde EDX Markets’in hamlesi BCH’a dönük SEC korkusunun azalmasına neden olarak yatırımcı ilgisini arttırdı.

Bitcoin Cash’deki Fiyat Rallisine Kim Öncülük Ediyor?

Ünlü kripto para analisti Colin Wu, BCH’daki ralliyi değerlendirerek “Rallinin nedeni Güney Kore olabilir. Geçtiğimiz 24 saat içinde, Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit, BCH/KRW için 350 milyon doların üzerinde bir işlem hacmi kaydetti ve BCH için toplam işlem hacminin yüzde 23,58’ine katkıda bulundu. Bu aynı zamanda BTC/KRW’nin Upbit’teki işlem hacminin 3 katıdır.” ifadelerini kullandı.

Güney Kore kripto paralar için en büyük pazarlardan biri oldu ve bugün bile olmaya devam etmektedir. Görünen o ki Güney Kore’deki kripto para yatırımcıları özellikle Bitcoin‘in ilk fork’u olan Bitcoin Cash’te ciddi ciddi yükselişe geçmiş durumdalar.