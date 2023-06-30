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Kripto para yatırımcıları, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve altcoin kralı Ethereum (ETH) fiyatlarında önemli etkiye neden olması beklenen opsiyonların bugünkü vade doluşuna durumda. Peki beklentiler neler, opsiyonların vadesinin dolmasının BTC ve ETH’ye etkisi ne olacak, gelin daha yakından bakalım.

BTC ve ETH’de Gözler Opsiyon Piyasasında

Piyasa araştırma analisti Tom Dunleavy, bugün TSİ 11.00’da süresi dolacak olan Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının nominal değerinin BTC için 5 milyar dolar, ETH için ise yaklaşık 2 milyar dolar olarak tahmin edildiğini ve vadesi bir önceki çeyrekte dolan opsiyonların değerinin 300 milyon dolar aştığını bildirdi.

Opsiyonların vadesi, opsiyon olarak bilinen türev sözleşmelerin vadelerinin dolduğu tarihi ifade eder. Bu sözleşmeler, yatırımcılara dayanak varlığın (mevcut durumda Bitcoin veya Ethereum) belirli bir zaman dilimi içinde önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma hakkı verir, ancak yükümlülüğü vermez.

Verilere göre, piyasa duyarlılığını ölçen put/call oranı Bitcoin için 0,56 ve Ethereum için 0,57’de ve bu rakamlar yükseliş piyasasına işaret ediyor. Put/call oranının 0,5 ila 0,7 aralığına düşmesi genellikle yatırımcılar arasında olumlu bir duyarlılığa işaret eder. Ayrıca, opsiyon sahipleri için vade sonunda maksimum finansal kayba neden olacak kullanım fiyatını temsil eden maksimum acı fiyatı ise Bitcoin için 26 bin 500 dolar, Ethereum için bin 700 dolarda. En büyük kripto para Bitcoin, son 24 saatte yüzde yüzde 2,29 yükselişle 30 bin 987 dolardan, Ethereum ise son 24 saatte yüzde 2,67 yükselişle bin 888 dolardan el değiştiriyor oluşu yatırımcıların satış durumunda opsiyonların vadesinin dolacak olmasının etkisinden edişe duymadıklarını gösteriyor.

Opsiyonların Vadesinin Dolmasının Önemi

Opsiyonların daha fazla alım opsiyonuna çevrilmesi ya da satım opsiyonu satın alınması gibi alınan aksiyonlara bağlı olarak piyasada farklı dinamikler ortaya çıkabilir.

Dunleavy, vadesi dolan opsiyonların önemli bir kısmının daha fazla alım opsiyonuna dönüştürülmesi halinde, bunun aracıların spot alım yapılmasına yol açabileceği üzerinde duruyor. Aracıların dayanak varlıkları satın alarak defterlerini korumaları gerekecek ve bu ETH ve BTC üzerinde alım baskısının artmasına neden olacak. Bu senaryo potansiyel olarak yukarı yönde fiyat hareketleri olmasına neden olabilir. Öte yandan, yatırımcılar daha fazla satım opsiyonu satın almayı tercih edecek olursa bu durum daha fazla düşüş olmasıyla sonuçlanabilir.

Sonuç ne olursa olsun, yatırımcıların bugün için 11.00’a kadar dikkatli olmaları ve opsiyonların vadesinin dolmasına eşlik etmesi muhtemel artan volatiliteyi hesaba katmak için risk yönetimi önlemlerini kullanmaları tavsiye ediliyor.