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Litecoin (LTC) fiyatı, son 24 saatte yüzde 15’i bulan yükselişle yatırımcıların 100 doları aşmak istediklerinin görülmesiyle yeniden hareketi tetikledi. LTC, bu yazının hazırlandığı sırada 6.89 milyar dolar piyasa değeri ile 94,11 dolardan işlem görüyor ve piyasa gözlemcileri 100 dolar bariyerinin artık aşılacağı üzerinde duruyorlar.

Yaklaşan Halving Yatırımcıları Heyecanlandırıyor

Son 15 günde güçlü bir çıkış yapan LTC, bu dönemde değerini yüzde 40’ın üzerinde artırdı. Yılın ilk gününden bu yana birçok kez 100 dolar bariyerine dokunan LTC fiyatı için bu bariyer artık psikolojik olarak önemli hale geldi. Piyasa analistleri popüler altcoin’in fiyatının 100 doları geçmesi halinde yeni zirvelere ulaşabileceği üzerinde duruyorlar.

Öte yandan Litecoin’deki sert yükselişin nedeni olarak Ağustos ayının ortasına gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanması (halving) etkinliği gösteriliyor. Yaklaşan Litecoin halving’i, ağın blok ödülünü yüzde 50 oranında düşürecek. Şu anda çıkarılan blok başına 12.5 LTC olan blok ödülü 6.25 LTC’ye düşmüş olacak. Dolayısıyla arzdaki bu düşüş beklentisi fiyatta artışa neden oluyor.

Arzın azalmasıyla talebin sabit kalması ya da artması halinde LTC’nin 100 dolar bariyerini aşma ihtimalinin son derece yüksek olduğu değerlendiriliyor. Böyle bir dönüm noktası, LTC’den elde edilen olumlu yatırımcı duygusunun ve karların diğer kripto paralara yayılmasına ve kripto para piyasasının geri kalanında önemli bir ralliyi tetikleyebilir.

Litecoin Hashrate’i Rekor Kırdı

Halving etkinliği yaklaştıkça, Litecoin Blockchain‘indeki yatırımcı aktivitesi de artıyor. Litecoin’in ödeme işlemlerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bir hafta sonra, hashrate’i de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Litecoin madenciliğinin hashrate’inde Haziran ayı boyunca önemli bir artış oldu. Madencilik zorluğu da arttı ve bu durum ağda yeni bloklar bulmanın geçmişe kıyasla daha zor olduğu anlamına geliyor. Madenciler bu duruma blok bulma şanslarını artırmak için daha fazla madencilik cihazı ekleyerek yanıt verirken, bu yanıtın bir sonucu olarak hashrate de artmış oldu.

CoinWarz’ın sağladığı verilere göre yazım sırasında 745,71 TH/s’de bulunan Litecoin’in hashrate’i, 28 Haziran 2023 tarihinde 958,36 TH/s’e ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı.