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  •   Binance Atıl Durumdaki 8 Altcoin’in Tamamını Yakacak! İşte O Altcoinler!

Binance Atıl Durumdaki 8 Altcoin’in Tamamını Yakacak! İşte O Altcoinler!

Özet

  • Binance, atıl durumdaki bir dizi Binance-peg token'inin yakımını yapacağını duyurdu.
  • Binance, yakıma tabi tutulan tokenler'in miktarını açıklamadı.
  • Binance-peg, bir Blockchain'de kullanılabilen coinler'in veya tokenler'in diğer Blockchain'lere genişletilmesini sağlamaktadır.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:32
30 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda atıl durumdaki bir dizi Binance-peg token’inin tamamının yakımını yapacağını açıkladı. Duyuruda yakımı yapılacak tokenler için herhangi bir miktar verilmedi.

Yakıma Eşdeğer Miktarda Token Piyasaya Sürülecek

Dev kripto para borsası Binance, bugün atıl durumdaki bir dizi Binance-peg token‘in yakımını yapacağını duyurdu. Duyuruda söz konusu tokenler’in yakımının yapılmasının ardından kendi yerel ağlarında teminat olarak kullanılan eşdeğer miktardaki token’in ilerleyen günlerde serbest bırakılacağı belirtildi.

Kripto para borsası yakımını yapacağını belirttiği Binance-peg tokenler’i olarak TRXOLD (BSC), PAX (BSC), DAI (BSC), USDP (BSC), PAXG (BSC), PAXG (BNB), BUSD (BSC) ve USDC’yi (BSC) sıraladı. Söz konusu tokenler de ne kadar miktarda yakım yapılacağı ise belirtilmedi.

Binance-peg Nedir?

Binance-peg, bir Blockchain üzerinde çıkarılan ve o Blockchain ve desteklenen Blockchain’ler dışında kullanılamayan coinler’in veya tokenler’in diğer Blockchain’lerde kullanılmasını sağlayan oldukça adaptif bir yöntemdir. Kripto para borsası tarafından kullanılabilen bu yöntem belirli coinler’in veya tokenler’in kullanım alanını artırılmasını sağlamaktadır.

Örneğin Binance USD (BUSD) yerel olarak Ethereum Blockchain’i üzerinde çıkarılır. BUSD bundan dolayı Ethereum ekosistemi dışında sınırlı bir kullanım alanına sahiptir. Binance, BUSD’nin kullanım alanını diğer Blockchain’lere genişletmek için stablecoin’in orijinal ERC-20 BUSD’nin değerini 1:1 oranında takip etmek üzere tasarlanmış Binance-Peg BUSD adlı wrapped’lenmiş diğer bir deyişle sarılmış bir versiyonunu sunar.

Token’leri sarmak, birlikte çalışabilirliği ve dijital varlık alanının birbirine bağlılığını artırmak amacıyla orijinal varlığın diğer Blockchain’lere taşınabilen versiyonlarını oluşturmak için kullanılan Blockchain dilidir. Normalde, sarılmış token’lerin değeri, Binance-Peg BUSD’de olduğu gibi, orijinal varlığın teminatı kilitlenerek güvence altına alınır.

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