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Ripple‘ın XRP’si yüksek volatilitenin ardından geçen hafta büyük bir fiyat düzeltmesiyle karşı karşıya kaldı. On-chain (zincir üzeri) veriler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı ve uzun zamandır devam eden davada mahkemenin vereceği özet karara yaklaşırken, kripto para balinaları daha fazla XRP biriktirmek için fiyattaki düşüşleri birer alım fırsatı olarak değerlendirdiklerini ortaya koyuyor.

XRP Balinaları “Büyük” Bir Şeyin Peşinde

Ünlü kripto para analisti Ali Charts, Ripple balinalarının XRP fiyatının geçtiğimiz hafta boyunca düşerken büyük bir hamle yaptıklarını bildirdi. Balinalar sadece 7 gün içinde yaklaşık 360 milyon XRP (yaklaşık 170 milyon dolar değerinde) biriktirdi. Bu süre zarfında XRP fiyatı ise yüzde 12 oranında düştü.

XRP, 2023 yılına ortalama 0,3399 dolar fiyatla işlem görerek girerken, o zamandan beri değerini yaklaşık yüzde 40 artırdı ve ağırlıklı olarak 0,47 dolar civarında seyretti. Bununla birlikte popüler altcoin 0,54 dolardan işlem görmek için bir ara 0,50 dolardaki bariyerini aşmayı da başardı. Bu fiyat hareketi, ABD’li SEC‘in neden olduğu yasal sorunların ortasında XRP’yi desteklemek için ortaya çıkan olumlu yatırımcı duygusunun bir sonucuydu.

SEC – Ripple Davasında Sona Gelindi mi?

SEC‘in XRP’yi bir menkul kıymet olarak sınıflandırarak Ripple’a ve üst düzey iki yöneticisine açtığı davada kritik dönemece girildi. Mahkemenin kripto para piyasasına düzenleyici netlik sağlaması beklenen özet kararını bu ay içinde vermesi bekleniyor. Ripple ve sanıkların, mahkeme lehlerine birden fazla karar vermesinden dolayı SEC’e karşı girişilen yasal mücadelede üstünlük sağladıkları üzerinde durularak özet kararın da lehlerine olacağı dillendiriliyor.

Özellikle mahkeme emri ile yakın zaman önce yayımlanan William Hinman belgelerinin bazı bölümleri Ripple için büyük bir kazanım oldu. Ancak belgelerin bazı bölümlerinin açıklanması popüler altcoin‘in fiyatının yükselmesi için yeterli olmadı. Yine de davada özet kararın çıkmasına yaklaşıldıkça balinaların daha fazla XRP biriktirmek için daha fazla fırsat kollayacakları, yani fiyat düşüşü bekleyecekleri neredeyse kesin gibi duruyor.