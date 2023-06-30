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Sıcak Sıcak! Fed, Bitcoin ve Altcoinler’in Beklediği Veriler Şimdi Geldi!

Özet

  • Amerikalıların kişisel gelirleri Mayıs ayında beklentilerin üzerinde, kişisel giderleri ise beklentilerin altında kaldı.
  • Fed için bir enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE, aylık bazda yüzde 0,3 artışla beklentilere paralele geldi.
  • Yıllık çekirdek PCE ise yıllık bazda yüzde 4,6 artışla beklentilerin altında kaldı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:33
30 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, Bitcoin (BTC) ve altcoinler‘i de etkileme potansiyeli bulunan Mayıs ayına ilişkin çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verilerini açıkladı. Ayrıca Amerikalıların kişisel gelirleri ve giderleri verileri de açıklandı. Açıklanan verilere göre Amerikalıların kişisel gelirleri artarken, harcamaları da düştü.

Mayıs’ta Amerikalıların Kişisel Gelirleri Giderlerini Aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikalıların aylık ve yıllık bazda kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini az önce açıkladı. Buna göre ülkede kişisel gelirler Mayıs’da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 ile beklentilerin (yüzde 0,3) üzerinde arttı. Amerikalıların kişisel gelirleri Nisan ayında yüzde 0,4 artmıştı.

Amerikalıların kişisel giderleri ise Mayıs’da aylık bazda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 ile beklentilerin (yüzde 0,2) altında kaldı. Amerikalıların kişisel giderleri Nisan’da yüzde 0,8 artmıştı.

Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi Beklentilerin Altında Kaldı

Öte yandan Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise Mayıs’ta aylık yüzde 0,1 (beklenti yüzde 0,5) ve yıllık yüzde 3,8 (beklenti yüzde 4,6) yükseldi. Endeksin Nisan’da aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 4,4 artış kaydetmişti.

Fed’in bir enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 (beklenti yüzde 0,3) ve yıllık bazda yüzde 4,6 (beklenti yüzde 4,7) arttı.

Fed’in dikkate aldığı bir enflasyon göstergesi olarak aylık bazda beklentilere paralele, yıllık bazda beklentilerin altında kalan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi sonrası en büyük kripto para Bitcoin, 30 bin doların üzerine çıkarak 30 bin 64 dolara geldi. Önde gelen birçok altcoin ise yüzde 5’i bulan ve hatta aşan oranlarla hareket ederek bu yükselişe eşlik ediyor.

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