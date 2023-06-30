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Son Dakika: Kripto Paralar Aniden Çakıldı! ETF Başvurularıyla İlgili Sıcak Gelişme!

Özet

  • WSJ haberine göre SEC son ETF başvurularının eksik ve yetersiz olduğunu söyledi.
  • İçeriden kaynaklara göre başvuru dosyaları iade edildi.
  • Kripto paralar ETF hakkındaki sızıntının ardından hızla düştü.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
16:59
30 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi birkaç dakika önce aniden 29.500 dolara düştü ve altcoinler çok daha hızlı satış yedi. Zaten yeterince toparlanamayan altcoinler şimdi de BTC düşüşüyle yönünü aşağı çevirmiş durumda. Peki düşüşün gerekçesi neydi? Fiyatı 31.000 dolar seviyesinden 29.500 dolara dakikalar içinde iten şey ne?

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Wall Street Journal’ın haberine göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Nasdaq ve Cboe borsalarına spot bitcoin ETF fonları için yapılan son başvuruların “açık ve kapsamlı” olmadığını söyledi. WSJ, SEC’in gözetim düzenlemeleri hakkında yeterli bilgi vermedikleri için başvuruları iade ettiğini söyledi.

WSJ ve Bloomberg gibi kaynakların bazı büyük haberleri önden verdiğini biliyoruz. Nitekim ETF başvurularında da benzer şeyler gördük. Eğer SEC tarafından bu iddialar doğrulanırsa kral kripto para birimi en azından kısa süreli devam eden bir negatiflik görebilir. Başvuruların reddedilmesinin ardından yeni başvuruların hızla gönderilmesi ise işleri tersine çevirebilecek güçte olur. Nitekim WSJ haberinde şu detay yer alıyor;

“SEC borsalara, bir “gözetim-paylaşım anlaşması” yapmaları beklenen spot bitcoin borsasının adını vermedikleri veya bu gözetim düzenlemelerinin ayrıntıları hakkında yeterli bilgi sağlamadıkları için başvuruları iade ettiğini söyledi. Varlık yöneticileri dili güncelleyebilir ve yeniden başvuruda bulunabilir.”

Bu, SEC’in BlackRock‘a, bunu çizgiyi aşmak ve onaylamak için ne yapmaları gerektiğini gösterdiği şeklinde bile yorumlanabilir.

Bitcoin ve Altcoinler Artacak Mı?

Sadece 15 dakikanın içinde yüz milyonlarca dolarlık pozisyon kapandı. Daha fazla yükseliş bekleyen yatırımcılar bugün ABD PCE verisiyle desteklendi ancak WSJ bombayı patlattı. Birkaç gün önce “önümüzdeki günlerde yaşanabilecek sürpriz gelişmeler” listesinde bu konuya değinmiştik. SEC cephesinden gelecek sızıntılar piyasalarda böyle bir dalgalanmaya zaten neden olacaktı. Şimdi önümüzdeki gün veya saatlerde Gensler veya farklı yetkililerin açık biçimde yorum yapmaya başladığını görebiliriz.

Bununla birlikte başta BlackRock olmak üzere diğer trilyon dolarlık şirketlerin konuyla ilgili yorumları heyecanı artırabilir. Eğer ortada bir eksiklik varsa 10 trilyon dolarlık bir varlık yönetim şirketi bunu giderebilmeli. Eğer SEC keyfi olarak burada eksiklik raporluyorsa bunun da hesabını sorabilecek güçte bir şirketten bahsediyoruz.

Kripto sürprizlerle dolu ve son hamle sandığımız kadar kötü olmayabilir. Kesin gibi görünen tek şey önümüzdeki birkaç gün belirsizlik dağılmadan (SEC, BlackRock açıklamaları gelmeden) piyasadaki olumsuz hissiyat artmaya devam edebilir.

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