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  •   Son DAKİKA! Yarın Bu Altcoinlerde Dev Satış Var! Mahkeme İzin Verdi! MATIC, LTC Dahil!

Son DAKİKA! Yarın Bu Altcoinlerde Dev Satış Var! Mahkeme İzin Verdi! MATIC, LTC Dahil!

Özet

  • Mahkeme Celsius'un altcoin satışlarına yarın başlamasına izin verdi.
  • Elindeki altcoinleri BTC ve ETH'ye dönüştürecek.
  • LTC, MATIC, CEL, ADA ve LINK satılacak portföyün çoğunu oluşturuyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
18:02
30 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları kısa süre önce SEC’den sızdırılan ETF görüşünün ardından kırmızıya boyandı. Yarın da hareketli geçecek. Bir süredir beklenen satışlar için mahkemeden izin çıktı ve yarın itibariyle on milyonlarca dolarlık altcoin satışı başlayabilir. Sığ likidite ortamında son hamle bahsi geçen altcoinler için olumsuz hissiyatın artmasına neden olabilir.

Altcoinler Düşebilir

İflas eden kripto kredi kuruluşu, alacaklılara yalnızca en yaygın kullanılan iki kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ile gerçekleşecek bir dağıtım planı hazırlarken, Celsius’a bugün altcoinlerini tasfiye etmeye başlaması için izin verildi.

New York Güney Bölgesi’nden İflas Yargıcı Martin Glenn, son zamanlarda daha az kullanılan bir dizi kripto tokeninin, kullanımı düzenleyici onay gerektiren menkul kıymetler oluşturduğunu söyleyen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yapılan görüşmelerin ardından Celsius tarafından önerilen hareketi onayladı.

Düşmesi Beklenen Altcoinler

Satışlar BTC ve ETH paritelerinde olacak. Bu da aşağıda belirtilecek altcoinlerin iki kripto para birimi karşısında (dolaylı olarak dolar karşısında) değer kaybetmesi anlamına gelecek. Glenn’in kararına göre Celsius elindeki menkul kıymet olma ihtimali yüksek tüm altcoinleri dönüştürecek veya satacak.

Glenn’in kararında şunlar yazıyor;

“BTC ve ETH olmayan kripto para birimlerini, kripto tokenlerini, Withhold veya Custody hesaplarıyla ilişkili bu tür tokenler dışındaki diğer kripto para varlıklarını 1 Temmuz 2023’te veya sonrasında başlayarak BTC veya ETH’ye satabilir veya dönüştürebilir”.

Dosyada, şirketin “tüm bu dağıtımların yürürlükteki federal ve eyalet yasaları ve düzenlemelerine tam olarak uygun olmasını sağlamak için Plan kapsamında önerilen kripto para birimi dağıtımıyla ilgili olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (“SEC”) ve belirli eyalet düzenleyici kurumları ile düzenli diyalog halinde olduğu” da yazıyordu.

SEC yakın zamanda Coinbase, Binance ve Bittrex gibi büyük kripto borsalarına karşı harekete geçerek Polygon (MATIC), Near (NEAR) ve Cardano (ADA) ile bağlantılı tokenlerin menkul kıymetler düzenlemesi kapsamına girdiğini söyledi.

Peki Celsius’un eliyle yarın hangi altcoinler satışa gönderilecek?

  • 70,5 milyon $ değerinde CEL
  • 51,8 milyon $ değerinde MATIC
  • 26,2 milyon $ değerinde ADA
  • 17,3 milyon $ değerinde LINK
  • 14,4 milyon $ değerinde LTC

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