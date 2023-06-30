Okuma Süresi: 2 Dakika

28 Haziran’da yükselen üçgen formasyonunun uzun süredir düşen destek trend çizgisinden bir başka başarısız kırılım denemesi yaparak geri çekilen Ripple‘ın XRP’si günlük zaman diliminde yaktığı kırmızı mumdaki uzun fitil ile alıcıların bir boğa koşusu için temel özelliklerden biri olan düşüşlerde satın almaya devam ettiklerini gösterdi. Düşüşün yükselen trend çizgisinden yükselişe dönmüş olması XRP fiyatının 0,55 doları aşmaya yönelik yeni bir girişimde bulunabileceğine işaret ediyor oluşu bakımından oldukça önemli.

XRP Fiyat Analizi

Haziran ayının son gününde yükselen destek trend çizgisinden başka bir geri dönüş yapan XRP fiyatı, yükselen üçgen formasyonunun etkisi altında kalmaya devam ediyor. Trend çizgisinden düşüşün tersine dönerek yükselişe dönmüş olması, yükseliş momentumunun yenilenmesine ve formasyon içinde yeni bir yükselişin başlamasını tetikletebilir.

İdeal koşullar altında bu dinamik destekten olacak geri dönüş, fiyatların boyun çizgisi (0,55 dolar) direncine ulaşmasını sağlayarak XRP fiyatının yüzde 14’lük bir ralli için hazır olduğunu gösteriyor. Dahası, üçgen formasyon gelişimi sırasında oluşan her bir düşük tepe ile XRP alıcıları 0,55 dolar direncine olan mesafelerini kapatarak büyük bir kırılmanın ihtimalini artırıyorlar.

Böyle bir kırılmada yükseliş momentumunun yoğunlaşması ve fiyatın sırasıyla 0,8 dolar, 0,91 dolar ve 1 dolardaki potansiyel hedeflere ulaşması beklenebilir.

XRP Almak İçin Doğru Zaman mı?

Haziran ayının üçüncü haftasındaki toparlanma sırasında görülen durgunluğa rağmen XRP fiyatı yükselen üçgen formasyonunu kullanarak genel yükseliş trendini sürdürmeyi başardı. Dev altcoin’in yatırımcıları bu formasyonu takip ederek stop loss olarak kullanabilir ve hatta potansiyel düşüşlerde birikim yapılabilir. Bununla birlikte, güvenli bir giriş noktası arayan yatırımcılar için 0,55 dolardaki boyun çizgisi kırılımının beklenmesi de tercih edilebilir.

XRP’nin günlük fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), 40’ın üzerinde ve bu seviye yükseliş momentumunun hala güçlü kaldığını gösteriyor. Öte yandan fiyat için trend belirleyici bir teknik gösterge olan 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) da fiyat için destek görevi görüyor.