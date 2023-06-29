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XRP’nin fiyatı Haziran ayındaki 0,56 dolarlık bir önceki seviyesinden düşerek ve psikolojik açıdan önemli olan 0,50 dolarlık destek seviyesinin altına hareket ederek düşüş eğilimine girerken, kripto yatırımcıları Temmuz ayına yaklaşırken bu token’ı satın almanın akıllıca bir karar olup olmayacağını düşünmeye başladılar.

XRP Fiyat Durumu

Şu anda XRP, son 24 saat içinde %2,03’lük bir düşüş ve hafta boyunca %4,56’lık ek bir düşüş yaşadı. Buna rağmen piyasa değerini 24,6 milyar dolara çıkararak 0,4670 dolardan işlem görmeye devam etti.

İlginç bir şekilde, Santiment’ten alınan son veriler geçtiğimiz hafta XRP için zincir içi faaliyetlerde bir artış olduğunu ortaya koyuyor. İşlem hacmindeki bu tür artışlar, tarihsel olarak bu altcoin için yaklaşan bir fiyat rallisinin göstergesi olarak kabul edilmiştir.

Dikkat çekici bir şekilde, bu model son zamanlarda üç ayrı durumda gözlemlendi ve yakın gelecekte XRP fiyatında bir rallinin ortaya çıkma potansiyeline daha fazla güvenilirlik kazandırmış olabilir.

XRP, hafif trader hareketi nedeniyle hafif bir yükseliş işareti gösteriyor. Tarihsel olarak, kâra kıyasla zararda daha büyük bir oranda hareket eden coin’lerin değer kazanma olasılığı daha yüksektir.

XRP Yorum

Başka bir yerde, önde gelen kripto uzmanı Michaël van de Poppe, XRP’nin 0,4850 dolar direnç seviyesinin üzerine çıkmasına odaklanan görüşler sundu. Analist, bu seviyenin aşılmasının potansiyel long pozisyonları tetikleyebileceğini ve yükseliş dalgasının önünü açabileceğini öne sürdü.

Bu arada, finans ve kripto analiz platformunda bulunan 1 günlük teknik analiz (TA) göstergeleri bu varlık üzerinde düşüş eğilimi gösteriyor ve özetlerinde 14’te bir satış öneriyor; bu, 2’de satış bölgesinde duran osilatörlerin ve 12’de güçlü bir satış gösteren hareketli ortalamaların (MA) sonucudur.

Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden yasal anlaşmazlığının ortasında, XRP yükseliş ve düşüş eğilimleri arasında sürekli bir mücadele içinde. Davanın sonucu, XRP’nin gelecekteki yörüngesine ışık tutabilecek potansiyel bir çözümü merakla bekleyen yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için önemli sonuçlar doğuruyor.

Netlik olmaması durumunda, XRP fiyatının daha geniş piyasa eğilimlerinin ve Ripple v. SEC davasını çevreleyen gelişmelerin etkisine tabi kalması beklenilebilir. Özellikle, Mayıs ayının sonunda Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Ripple’ın SEC’e karşı uzun süredir devam eden yasal savaşının haftalar içinde sona ermesini beklediğini söylemişti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.