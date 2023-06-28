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Haziran ayının sona ermesine sadece 2 gün kaldı ve ay kesinlikle normal şeyler olmadı. Başından sonun sürprizlerle doluydu. Ayın başında gelen kötü sürpriz sonuna doğru trilyon dolarlık devlerin bu alana akınına döndü. Peki BlackRock’ın spot Bitcoin ETF için onay ihtimali yüzde kaç? Kripto paralarda son durum ne? Cevabı kıdemli Bloomberg analistinde.

Spot Bitcoin ETF Onay İhtimali

Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas’a göre, yatırım yönetimi firması BlackRock’ın spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonunu (ETF) onaylatma şansı %50. Balchunas’ın tahmini, Bloomberg Intelligence’ın kıdemli dava analisti Elliott Stein tarafından yapılan ve Grayscale’in SEC’e karşı açtığı davayı kazanma şansını %70 olarak belirleyen bir gözlemin ardından geldi.

Balchunas, SEC’in Grayscale yerine “güvenilir bir ‘yetişkin’ TradFi” firmasının ETF’sine izin vermesinin daha muhtemel olduğunu düşünüyor. Bu aynı zamanda SEC’in itibari açısından da önemli.

Grayscale‘in Haziran 2022’de Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu’nun başvurusunu reddetme kararına itiraz etmesinden bu yana, iki taraf 7 Mart’ta üç ABD federal temyiz mahkemesi hakimi tarafından dinlenen sözlü ifadelerini verdi.

Stein, tarafların sözlü argümanlarının tamamlanmasının ardından Grayscale’in şansının daha da arttığını söylemişti.

27 Trilyon Dolar ve Kripto

SEC’in onayı için 10 trilyon dolarlık varlık yönetim firması BlackRock’ı takip eden Fidelity, Invesco, Wisdom Tree ve Valkyrie ile Bitcoin ETF‘leri için yapılan başvurular son zamanlarda kripto yatırımcılar için odak noktası oldu. SEC’in JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNY Mellon ve Bank of America gibi benzer hizmetler sunmak isteyen şirketlerin başvurularını onaylaması halinde, dijital varlık piyasası toplam 27 trilyon dolar değerinde varlığa sahip şirketlerin yönetimine maruz kalacak. Üstelik EDX Markets ve AB cephesinde bu işe girmeye çalışan trilyon dolarlık devler bu 27’nin içine dahil değil. Onlarla birlikte 30 trilyon dolarlın çok daha üzerinde varlığa sahip bir küme elde ediliyor.

Grayscale‘in davasının kararı beklenirken GBTC 2023’te %134’ün üzerinde artışla 19,47 dolara yükseldi ve bu da 13 Mayıs 2022’den bu yana en yüksek fiyatına işaret ediyor. YCharts verilerine göre GBTC‘nin hisse fiyatının genel net varlık değerine kıyasla iskontosu 26 Haziran’da %31’e düşerek geçen yıl 12 Eylül’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Tröstün iskonto oranının düşmesi, yatırımcıların ürüne yönelik talebinin arttığını gösteriyor. GBTC talebinin artması ve milyon dolarlık vadeli talebi nitelikli yatırımcıların kripto cephesinde yükselişe geçtiğini gösteriyor.