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Ayı piyasaları zorlayıcı ve üstüne düzenleyici baskıyı eklediğimizde kripto girişimlerinin işi çok daha karmaşıklaşıyor. Horizen bunlardan biri ve önemli bir karar almak zorunda kaldılar. Peki bu karar ne anlama geliyor? Yatırımcıları nasıl etkileyecek? Uzun vadeli etkileri dahil son olayın sonuçlarını ele alıyoruz.

Horizen (ZEN)

Digital Currency Group (DCG) iştiraki Grayscale Investments tarafından desteklenen blockchain Horizen, yerel kripto para birimi Zen’in (daha önce ZenCash) geleceğini kurtarmak için zor bir karar aldı. Ekip, gizlilik odaklı kripto paraları bekleyen tehlike nedeniyle geri adım atıyor. ABD Adalet Bakanlığının baskısı ve olası dava riskleri nedeniyle yönetimi anonim kalmayan gizlilik tokenlerinin yakında başının belaya girmesi bekleniyor.

Gizlilik odaklı altcoinler yaptırımları atlatma, kara para aklama gibi riskler içerdiği için düzenleyicilerin hedefinde. ABD DOJ yaklaşık 1,5 sene önce Monero ağındaki gizli işlemleri ifşa edebilenlere ciddi ödüller vereceğini açıklamıştı. Horizen ise başına ödül koyulsun istemiyor.

Eylül 2022’de Huobi Global, aralarında Zen’in de bulunduğu çok sayıda gizlilik odaklı altcoini delist etmişti. Daha geçen ay Binance, Zen de dahil olmak üzere gizlilik odaklı kripto paraları belirli Avrupa ülkelerindeki piyasalarından çıkarmayı planladığını belirtmiş, ancak daha sonra bu kararını kısmen tersine çevirmişti. Ayrıca, Güney Kore gibi bölgelerde, borsalarda gizlilik coinlerinin alınıp satılması zaten yasaklanmış durumda.

Horizen Ağ Güncellemesi

Bahsi geçen değişikliğin, Eylül 2023’te ana ağda yayınlanması planlanan zorunlu yazılım yükseltmesi Zen 4.1 ile yürürlüğe girmesi planlanıyor. Horizen’in ana ağındaki gizlilik özelliklerinden uzaklaşması, yakın zamanda onaylanan ZenIP 42204’te ana hatlarıyla belirtilmiştir. Bu teklif, mempool ve blokları içeren konsensüs seviyesinde, şeffaf adreslerden korumalı adreslere yapılan işlemleri içeren bir süreç olan koruma desteğinin ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir.

Horizen ekibi, bu değişikliğin Horizen’in yerel varlığının statüsünü değiştirme niyetini gösterdiğini vurguladı.

“Ana ağ korumalı havuzların kullanımdan kaldırılmasından sonra ZEN artık bir gizlilik coini olarak kabul edilmeyecek. ZEN’i küresel kullanıcılarımız için erişilebilir tutmak için borsa ortaklarımızla aktif olarak çalışıyoruz”.

Horizen gizlilik özelliklerini destekleyen bir yan ağ ile sonraki dönemde bu yeteneğini kullanıma sunmayı planlıyor. Bu güncellemenin amacı “odak noktanın gizlilikten” çıkarılması içindir. Uzun vadede yaptırım riski ortadan kalkabileceği için bu ZEN fiyatı üzerindeki düzenleyici baskı, düşüş ihtimalini de zayıflatıyor. Dolayısıyla son hamle uzun vadede fiyata katkı sağlayabilir.