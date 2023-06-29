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Ethereum’da (ETH) Son Durum! ETH Grafikleri Neyi Gösteriyor?

14:56
29 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası bugün benzer bir kazanç elde ederken, Ethereum fiyatı son 24 saatte %0,5 artarak 1.866 dolara ulaştı. Peki lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’da beklentiler ne yönde?

ETH Fiyat Hareketi!

ETH şimdi bir haftada %2 düştü, ancak son 14 günde %14 arttı ve piyasanın en büyük altcoin’i de yılın başından bu yana %56 arttı. Son 24 saatlik işlem hacmi şu anda 6 milyar doları aşan ETH, özellikle kripto para birimini içeren büyük balina transferlerinin belirtileri olduğunda, önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla kazanç elde etmek için sıraya girebilir.

ETH’nin temelleri, kısa vadede toparlanmasa bile orta ve uzun vadede sürekli artışlar göreceği anlamına gelir. ETH, momentumdaki bu bariz artışı yansıtan grafiği ve göstergeleri ile son bir saatte hafif bir artış gördü.

Birincisi, göreli güç endeksi dün 40’ın biraz altındayken bugün 50’nin biraz üzerine sıçradı ve bu da satın alma baskısında daha fazla yoğunlaşacak çok yer olan bir büyümeye işaret edebilir. Benzer şekilde 30 günlük hareketli ortalaması, 200 günlük ortalamasına doğru düşüyormuş gibi hareket etmesinin ardında düzleşti. Bu durum daha fazla kazanımın geleceğini gösterebilir.

ETH Fiyat Tahmini!

ETH’nin fiyat hareketinin her iki yönde de büyük bir hareket görebileceği bir noktaya yaklaşmasıyla önümüzdeki birkaç gün içinde bir mola verilmesi gerektiği anlamına gelebilir. Bununla birlikte, ETH’nin genel konumu göz önüne alındığında, böyle bir hareketin yukarı olması daha olasıdır.

Bu argüman, balinaların haftanın çoğunu görünüşe göre ETH satarak geçirmesi gerçeğiyle destekleniyor ve bu da onların şimdi kripto parayı yeniden biriktirmeye başlayacaklarını öne sürüyor. Daha da önemlisi, piyasa daha fazla yükselişe geçtiğinde yükselmesi gereken bir altcoin varsa, o da Ethereum olabilir. DeFi pazarındaki aslan payını almaya devam ederken staking uygulaması yaklaşık 23 milyon ETH’nin tedavülden çekilmesiyle sonuçlandı.

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