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  •   2022 Yılından Bu Yana Görülmemişti! Shiba Inu Fiyatı Çakıldı! Yatırımcılar Hangi Seviyeye Dikkat Etmeli?

2022 Yılından Bu Yana Görülmemişti! Shiba Inu Fiyatı Çakıldı! Yatırımcılar Hangi Seviyeye Dikkat Etmeli?

Özet

  • Shiba (SHIB), Bitcoin'in 30.000 doların üzerine çıkmasıyla düştü.
  • SHIB'in kısa vadeli beklentisi, 0,00000704 dolarlık destek seviyesine bağlı.
  • SHIB'in Borsa Akış Dengesi negatif ve borsalardan token çıkışı gözleniyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
23:35
29 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 21 Haziran’dan bu yana tam 1 haftadır 30.000 doların üzerinde seyrediyor. Ancak, 30.000 doların üzerindeki kısa vadeli dalgalanmalar çoğu altcoin’i büyük geri çekilmelere sürükledi. Özellikle, Shiba Inu (SHIB) %16’lık bir düşüş yaşayarak 0,00000846 dolardan 0,00000704 dolara düştü.

Yatırımcılar BTC’nin 30.000 doların üzerine çıkmasıyla birlikte daha fazla yükseliş bekliyordu. Duyarlılık SHIB’i ekstra kazançlar için destekleyebilecek olsa da, kısa vadeli beklentisi nedir? İpuçları için 4 saatlik grafiği inceleyelim.

Shiba Coin Grafik

SHIB’nin fiyat hareketi kısa bir süre için Aralık ayının en düşük seviyesi olan 0,00000784 doların üzerine çıkmış olsa da, ardından gelen geri çekilme 4 saatlik piyasa yapısını düşüşe çevirdi. Benzer şekilde, günlük grafik de düşüş eğilimindeydi, ancak SHIB 0,00000850 doların üzerine çıkarsa her iki yapı da yükselişe geçebilir.

Özellikle, 0,00000833 dolar önceki aralığın en düşük seviyesiydi ve daha sonra dirence dönüştü. Dolayısıyla, 0,00000704 dolarlık kısa vadeli destek geri çekilmeyi sürdürürse, SHIB Aralık 2022’nin en düşük seviyesi ile önceki aralığın en yüksek seviyesi olan 0,00000784 dolar ile 0,00000833 dolar arasındaki engel bölgesine doğru yükselebilir.

Yukarıdaki engeli aşarlarsa, SHIB boğaları 0,00000920 dolar seviyesine odaklanabilir. Ancak, 0,00000704 dolarlık desteğin verilmesi durumunda daha fazla yapı zayıflaması teyit edilebilir. Böyle bir kırılım ise 0,00000650 doların yeniden test edilmesini kaçınılmaz hale getirebilir.

RSI aşırı satım bölgesine yaklaşarak son birkaç gün içinde alım baskısında bir düşüş olduğunu vurguladı. Ayrıca, OBV daha da düşerek aynı dönemde memecoin için sessiz talebi teyit etti.

Shiba Inu Yorum

Santiment’e göre, SHIB’nin Borsa Akış Dengesi negatifti ve yazım sırasında -15,4 milyar olarak gerçekleşti; bu da borsalardan taşınandan daha fazla token çıktığı anlamına geliyor. Bu, kısa vadeli birikimin bir işareti olabilir. Bu eğilim, borsalar dışındaki arzdaki ani artışlarla da teyit edildi. Dolayısıyla, trend devam ederse 0,00000704 dolarlık destek fiyatı tutma potansiyeline sahip olabilir.

Ağırlıklı duyarlılık bile, olumsuz olmasına rağmen, Haziran ortasından bu yana büyük bir iyileşme kaydetti. Yatırımcılar ise 0,00000784 dolar ile 0,00000833 dolar direnç bölgesine dikkat etmeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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