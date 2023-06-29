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Bitcoin (BTC) hakimiyeti 15 Haziran’dan bu yana yükseliş eğiliminde. O zamandan bu yana BTC 25.000 dolardan 31.000 dolara yükseldi ve küçük bir düşüşle 30.000 dolara geriledi. BTC hakimiyetindeki artış, altcoin piyasasının BTC boğalarına ayak uyduramadığı anlamına geliyordu.

Cardano (ADA) 15 Haziran’dan bu yana 0,25 dolardan 0,3 dolara yükseldi ancak son beş gün içinde bu kazançların çoğunu geri kaybetti. Kısa vadeli eğilim düşüş yönünde olsa da, ADA boğalarının 0,3 dolara geri dönüş konusunda iyimser olmak için bazı nedenleri olabilir.

Cardano Yorum

Cardano ağı TVL’de bir artış kaydederken, bu durum fiyat grafiklerine yansımadı. 4 saatlik grafik, 24 Haziran’da 0,3 dolarlık dirençten gelen reddin ardından düşüş eğilimli bir piyasa yapısının kırıldığını gösterdi.

Bu yazının yazıldığı sırada ADA 0,272 dolar seviyesinin altına inmenin eşiğindeydi. Bu seviye iki hafta önce direnç olarak hareket etmişti, ancak alıcılar yeniden test ettiklerinde ayıları bu seviyede durdurabileceklerini umuyorlardı. Bu senaryoda, fiyatlar muhtemelen 0,3 dolara doğru tırmanacak ve aralık oluşumunu takip edecekti.

Yatırımcıların böyle bir şansları yoktu ve fiyat 0,26 dolara düştü. Bu, Haziran ortasından itibaren bir yükseliş emri bloğunu temsil ediyordu ve Cardano (ADA) boğaları fiyattan olumlu bir tepki almak için parmaklarını çaprazladılar (şans getireceğine inanılır). RSI düşüş ivmesi gösterdi. DMI, ADX (sarı) ve -DI (kırmızı) 25’in üzerindeyken güçlü bir düşüş trendinin başladığını gösterdi.

Cardano Son Durum

25 Haziran’dan bu yana Cardano’nun arkasındaki spot CVD düşüyor. Bu durum satış baskısında bir artış olduğunu gösterdi. Buna 27 Haziran’dan bu yana düşen fiyatların yanı sıra Açık Faizdeki düşüş de eşlik etti.

Coinalyze verileri birlikte ele alındığında, duyarlılığın kısa vadede düşüş eğiliminde olduğunu gösterdi. Bulgular 0,26 doların altına inilmesini desteklerken, 0,254 doların altına inilmesi düşüş eğilimini pekiştirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.