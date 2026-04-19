19 Nisan kripto para piyasaları son durum

  • RAVE için pump ve dump etkinliği Bitget üzerinde başlamıştı. Borsa sorumlu taraflar hakkında kanıt paylaşanlara 10 bin dolara kadar ödül vereceğini açıkladı.
  • Direnç testi şimdilik başarılı gibi görünmüyor ve önümüzdeki saatlerde İran temalı haber akışının tonuna bağlı olarak BTC satışları hızlanabilir.
  • Savaşın yeniden başlaması halinde Bitcoin %10'dan fazla kayıpla 68 bin dolara gerileyebilir. Sürecin uzaması enerji maliyetinin diğer ürünlerin fiyatını yukarı çekerken faiz artışlarının önü açılacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Cuma günü Trump “piyasalar ve dünya için harika bir gün” diyerek peş peşe müjdeler açıkladı. Ancak hafta sonuna geldiğimizde İran eldeki uranyumun iadesi dahil neredeyse tüm konularda Trump’ı yalanladı. Bu yüzden endişe edildiği gibi BTC 77 bin dolar üzerinde zirve yaptı ancak kar satışları henüz şiddetlenmedi. Peki kripto paralarda son durum ne?

Kripto paralar son durum

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin, iletişimin güncel durumuyla ilgili bir önceki haberde detaylı değerlendirme paylaştık. Özetle her şey Pazartesiye kaldı ve bugün bir sürpriz görmezsek önümüzdeki 3 gün ya savaş başlayacak ya da anlaşmaya varılacak. Trump Çarşamba günü sona erecek ateşkesin uzatılacağını garanti etmiyor.

Charles Schwab birkaç hafta içinde kripto para işlemlerinin başlayacağını açıkladı. Morgan Stanley’in BTC ETF’i ise 6 günde toplam 100 milyon dolarlık net girişe ulaştı. Fortune hafta sonunda Binance borsasının İran’a para akışını kolaylaştırdığı iddiasıyla soruşturulabileceğini iddia ediyor.

Kelp DAO saatler önce hacklendi ve karşılıksız rsETH basan saldırganlar 290 milyon dolara yakın kayba neden oldu. RAVE spekülatif yükselişinin ardından pump/dump’ın dump sürecini yaşıyor Bitget CEO’su RAVE hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. 9 günde %7300 artan fiyat 0,6 dolarlı seviyelerden 28 doların üzerine yükseldikten sonra şimdi yeniden 1,6 doların altında. Zirvede alım yapanların toplam kaybı %95.

RAVE için pump ve dump etkinliği Bitget üzerinde başlamıştı. Borsa sorumlu taraflar hakkında kanıt paylaşanlara 10 bin dolara kadar ödül vereceğini açıkladı. Arzın neredeyse tamamı ekipte ve insanlar sınırlı arz havuzundan RAVE almaya çalıştığı için kıtlık nedeniyle fiyat anormal arttı. Elbette bu durum spekülatif yatırımcıları daha da içeri çekti ve RAVE en büyük 15 kripto para arasına dahil oldu. Borsalar RAVE’in AVAX, SUI ve LTC gibi devlerden daha iyi/işe yarar olmadığını biliyordu ancak güçlü hacim borsaları önlem almak yerine bunu izlemeye itti. Bitget’in soruşturması temelde bu sebepten, baskıdan dolayı.

Bitcoin (BTC)

Direnç testi şimdilik başarılı gibi görünmüyor ve önümüzdeki saatlerde İran temalı haber akışının tonuna bağlı olarak satışlar hızlanabilir. BTC tam da kanalın tavan noktasında bulunduğundan hacimli satışların fiyatı %10’a kadar aşağı itmesi ve 68 bin doların test edilmesi mümkün.

ABD ve İran’ın birbirini yalanlayan açıklamalarına piyasalar alışsa hatta tepkisi kalmaya başlasa da Cuma günü piyasa çok başka bir havaya girmişti. Uranyumun ABD’ye iadesi iddiası ve diğer açıklamalar uzun vadeli anlaşmanın kesin olduğuna yatırımcıların bir kısmını inandırdı ve fiyat bu yüzden 78 bin doları aştı. Şimdi aynı hızla geri dönüş mümkün. Eğer Çarşamba günü son saate kadar ateşkes uzamaz veya anlaşmaya varılmazsa (2 hafta önceki gibi son 1,5 saat kalaya kadar bekleyebilirler) BTC için %10 ve üzerinde kayıplar şaşırtıcı olmaz. Geçtiğimiz günlerde petrol fiyatının uzun süre 90 dolar üzerinde kalmasının artık diğer mal ve ürün fiyatlarında da enflasyonu tetikleyeceğinden bahsetmiştik sürecin uzaması hasarın artması anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
