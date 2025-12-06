ALTCOINBITCOIN (BTC)

Son 24 Saatte Neler Oldu? BTC, XRP, ETH, BNB, DOGE’de Son Durum!

Özet

  • Bitcoin fiyatı %2.4 geriledi; hâlâ piyasanın en güçlü varlığı.
  • BTC’nin piyasa değeri yaklaşık olarak 1.79 trilyon dolar, toplam piyasa yaklaşık 3.04 trilyon dolar.
  • Büyük altcoin’ler sakin; piyasa hâkimiyeti hâlâ BTC’de.
İlayda Peker
İlayda Peker


İçeriği yapay zeka ile özetle

Son 24 saatte kripto para piyasasında hareketli saatler yaşandı. Zirvede yer alan en büyük 10 kripto para arasında fiyat ve piyasa değeri açısından görece ufak dalgalanmalar görülse de, genel risk algısı hâlâ baskın durumda gibi görünüyor. Özellikle Bitcoin (BTC) $86,989.86, hâlâ piyasayı domine ediyor; ama yatırımcılar altcoin’lere göz kırpıyor olabilir.

İçindekiler
1 Bitcoin’de Yine Düşüş
2 İlk 10’da Genel Eğilim Düşüş Yönünde
3 Kısa Vadede Ne Olabilir?

Bitcoin’de Yine Düşüş

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yaklaşık %2.4 oranında düştü, bu da fiyatı yaklaşık olarak 89.725 dolar seviyesine çekti.

Bitcoin’in piyasa değeri şu anda yaklaşık 1.79 trilyon dolar olarak görülüyor; bu da BTC’ye ait toplam piyasa değerinin %2.53’lük düşüş yaşadığını gösteriyor. Öte yandan piyasa hâkimiyeti (dominance) ise yaklaşık %58.65.

Ancak son 24 saatte yaşanan değer kaybı, hisse senetleri ve geleneksel piyasalardaki riskten kaçışın kriptoya yansıması olabilir.

İlk 10’da Genel Eğilim Düşüş Yönünde

En büyük 10 kripto para arasında genel olarak 24 saatte aşağı yönlü bir hamlenin olduğu görülüyor. Örneğin; piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan ETH son 24 saat içinde %3,8 düşerken, XRP %1,78, BNB %2, SOL %3,9 ve DOGE 4,9 düşüş yaşadı.

Bunlara ek olarak toplam kripto para piyasasının değeri ise yaklaşık 3.04 trilyon dolara geriledi; bu da bir önceki güne göre %-2.6’lık bir düşüş anlamına geliyor. Altcoinlerin çoğu bu ortamda temkinli fiyat hareketi yaparken, yatırımcı ilgisi hâlâ ağırlıklı olarak Bitcoin’e kayıyor.

Ancak bu durum, potansiyel bir altcoin sezonuna karşı ters sinyal de olabilir: Piyasa, risk iştahı düşükken stabilite arıyor, bu da altcoin’lerin kısa vadede gölgede kalması demek olabilir.

Kısa Vadede Ne Olabilir?

Bitcoin hâlâ kripto piyasasının merkezi, ama son 24 saatlik düşüş beraberinde endişeleri de getiriyor olabilir. Toplam piyasa değeri ve hacimdeki azalma, yatırımcıların temkinli davrandığını gösteriyor. İlk 10’da büyük altcoinler çok sarsılmadı; bu da “panikten kaçış”tan ziyade temkinli pozisyon alma eğiliminde olunduğuna işaret.

Piyasadaki bu durumun devam etmesi hâlinde, kısa vadede volatilitenin baskın olması ve Bitcoin odaklı stratejilerin sürmesi muhtemel. Öte yandan regülasyon, makroekonomik riskler veya kurumsal alım haberleri gelirse, bu denge hızla değişebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fed Belirsizliği Bitcoin’i Sıkıştırdı: Piyasa Nefesini Tuttu

Altcoin’de Fiyat Grafiği Patlamaya Hazır: Düşen Takoz Formasyonu Yükseliş Sinyali Veriyor

Kripto Donarken XRP Alev Alev: Ağ Hızı Tarihi Rekora Ulaştı

12 Yıl Önce Şaka, Bugün 22 Milyar Dolar: Popüler Altcoin’in Akıl Almaz Hikayesi

50 Yıllık Analistten Soğuk Bitcoin Tahmini: 59.000 Dolar Uyarısı Geldi

“XRP Army” Şokta: Dev Analiz 10 Dolar Umudunu Sildi

Tom Lee Bombayı Patlattı: Altcoin Kralı Yüzde 550 Yükselecek

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı “Aradığım sade ama zekice tasarlanmış uygulamayı sonunda buldum!”
Bir Sonraki Yazı O Altcoin İçin Kötü Günler Bitiyor Mu? Önemli Sinyal Görüldü, Hedef 15 Dolar!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Fed Belirsizliği Bitcoin’i Sıkıştırdı: Piyasa Nefesini Tuttu
BITCOIN (BTC)
Altcoin’de Fiyat Grafiği Patlamaya Hazır: Düşen Takoz Formasyonu Yükseliş Sinyali Veriyor
Cardano (ADA)
Kripto Donarken XRP Alev Alev: Ağ Hızı Tarihi Rekora Ulaştı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin Yükseliyor Ama Ağlar Sessiz: Kripto Para Kullanıcıları Nereye Kayboldu?
Kripto Para

Lost your password?