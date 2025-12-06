Son 24 Saatte Neler Oldu? BTC, XRP, ETH, BNB, DOGE’de Son Durum!



Son 24 saatte kripto para piyasasında hareketli saatler yaşandı. Zirvede yer alan en büyük 10 kripto para arasında fiyat ve piyasa değeri açısından görece ufak dalgalanmalar görülse de, genel risk algısı hâlâ baskın durumda gibi görünüyor. Özellikle Bitcoin (BTC) $86,989.86, hâlâ piyasayı domine ediyor; ama yatırımcılar altcoin’lere göz kırpıyor olabilir.

Bitcoin’de Yine Düşüş

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yaklaşık %2.4 oranında düştü, bu da fiyatı yaklaşık olarak 89.725 dolar seviyesine çekti.

Bitcoin’in piyasa değeri şu anda yaklaşık 1.79 trilyon dolar olarak görülüyor; bu da BTC’ye ait toplam piyasa değerinin %2.53’lük düşüş yaşadığını gösteriyor. Öte yandan piyasa hâkimiyeti (dominance) ise yaklaşık %58.65.

Ancak son 24 saatte yaşanan değer kaybı, hisse senetleri ve geleneksel piyasalardaki riskten kaçışın kriptoya yansıması olabilir.

İlk 10’da Genel Eğilim Düşüş Yönünde

En büyük 10 kripto para arasında genel olarak 24 saatte aşağı yönlü bir hamlenin olduğu görülüyor. Örneğin; piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan ETH son 24 saat içinde %3,8 düşerken, XRP %1,78, BNB %2, SOL %3,9 ve DOGE 4,9 düşüş yaşadı.

Bunlara ek olarak toplam kripto para piyasasının değeri ise yaklaşık 3.04 trilyon dolara geriledi; bu da bir önceki güne göre %-2.6’lık bir düşüş anlamına geliyor. Altcoinlerin çoğu bu ortamda temkinli fiyat hareketi yaparken, yatırımcı ilgisi hâlâ ağırlıklı olarak Bitcoin’e kayıyor.

Ancak bu durum, potansiyel bir altcoin sezonuna karşı ters sinyal de olabilir: Piyasa, risk iştahı düşükken stabilite arıyor, bu da altcoin’lerin kısa vadede gölgede kalması demek olabilir.

Kısa Vadede Ne Olabilir?

Bitcoin hâlâ kripto piyasasının merkezi, ama son 24 saatlik düşüş beraberinde endişeleri de getiriyor olabilir. Toplam piyasa değeri ve hacimdeki azalma, yatırımcıların temkinli davrandığını gösteriyor. İlk 10’da büyük altcoinler çok sarsılmadı; bu da “panikten kaçış”tan ziyade temkinli pozisyon alma eğiliminde olunduğuna işaret.

Piyasadaki bu durumun devam etmesi hâlinde, kısa vadede volatilitenin baskın olması ve Bitcoin odaklı stratejilerin sürmesi muhtemel. Öte yandan regülasyon, makroekonomik riskler veya kurumsal alım haberleri gelirse, bu denge hızla değişebilir.