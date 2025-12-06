O Altcoin İçin Kötü Günler Bitiyor Mu? Önemli Sinyal Görüldü, Hedef 15 Dolar!



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Polkadot (DOT), uzun süren zayıf seyrin ardından güçlü bir dönüş sinyali veriyor. Analistler, varlığın Wyckoff metodolojisinin en kritik aşamalarından biri olan “Spring” bölgesine girmiş olabileceğini belirtiyor. Bu aşama genellikle büyük bir trend dönüşünün habercisi olarak görülüyor ve piyasanın dipten toparlanma hazırlığında olduğuna işaret ediyor.

Destek Testi ve Hızlı Tepki: Piyasa Denge Arayışında

DOT fiyat grafiği, Aralık başında gerçekleşen keskin bir düşüşün ardından, 2 dolar bandında güçlü bir alıcı tepkisi gördü. Grafiklerde belirgin olan uzun alt fitil, satış baskısının kırıldığı ve agresif alımların devreye girdiği bir yapıya işaret ediyor. Bu formasyon, Wyckoff’un Spring modelinin klasik özelliklerinden biri olarak biliniyor: Destek seviyesinin altına kısa süreli sert bir sarkma, zayıf yatırımcıların elenmesi ve ardından hızlı toparlanma.

Bu toparlanmanın ardından DOT, 2,30 dolar seviyesine kadar yükselse de burada red ile karşılaştı ve yeniden 2,12 dolar bölgesine çekildi. Fiyat hareketi, çok aylı düşüş trendinin ardından piyasanın dengelenmeye çalıştığı bir yapı sunuyor.

Analistler, DOT’un 2023’ten bu yana birikim yapısını oluşturduğunu ve mevcut derin destek testinin Spring kriterleriyle uyumlu olduğunu belirtiyor. Wyckoff teorisine göre Spring, büyük yükselişin başlamasından önce görülen son sarsıntı olarak bilinir. Analistler ayrıca, 2,30 – 2,50 dolar bandının aşılması durumunda güçlü bir “Sign of Strength” (SOS) oluşabileceğini ifade ediyor. Bu durumda hedeflenen aralık 12–15 dolar olarak gösteriliyor.

Wyckoff Yol Haritası ve DOT’un Konumu

Wyckoff metodolojisinin DOT üzerinde nasıl işlediğine dair grafiklerde şu aşamalar öne çıkıyor:

SC (Selling Climax): İlk büyük hacimli satış dalgası

ST (Secondary Test): Destek bölgesinin yeniden test edilmesi

AR (Automatic Rally): İlk güçlü tepki yükselişi

Spring: Destek altına son sarkma (DOT’un şu an bu bölgede olduğu düşünülüyor)

LPS (Last Point of Support): Daha yüksek diplerin oluşması

SOS (Sign of Strength): Dirençlerin kırılmasıyla başlayan yükseliş ivmesi

Şayet Polkadot bu yapıyı takip ederse, bir sonraki adımın orta bant direncinin üzerinde kalıcı kapanışlar olması bekleniyor. Bu gerçekleşirse, fiyatın daha üst seviyelere doğru ivme kazanacağı öngörülüyor.

Bu teknik gelişmelere paralel olarak, Polkadot ekosisteminde son dönemde dikkat çeken bir başka haber ise geliştirici tarafında yaşanan hareketlilik oldu. Blockchain analiz platformlarının yayınladığı raporlarda, Polkadot’un Web3 geliştirme alanında en aktif projelerden biri olduğu yeniden vurgulanıyor. Bu durum, fiyat baskısına rağmen ekosistemin temelinde güçlü bir büyüme ivmesi olduğuna işaret ediyor ve uzun vadeli görünümü destekler nitelikte yorumlanıyor.

Sonuç olarak Polkadot’un mevcut fiyat yapısı, uzun süreli bir düşüş trendinin sonunda oluşan birikim evresinin son aşamalarına işaret ediyor olabilir. Wyckoff Spring ihtimali, teknik açıdan iyimser bir senaryo sunuyor; ancak bu yapının doğrulanması için fiyatın direnç bölgelerinin üzerine çıkması şart ve yatırımcıların bunu unutmaması gerekiyor.