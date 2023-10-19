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Son Dakika: Fed Başkanının Açıklamaları Kripto İçin Dönüm Noktası Mı?

Özet

  • Powell politikanın sıkı olduğunu düşünüyor.
  • Fed Başkanı nispeten ılımlı açıklamalar yaptı.
  • BTC fiyatı 28.800 doları aştı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
19:17
19 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

ABD Fed Başkanı Powell son makro verilerin ardından kripto paraları da ilgilendiren bazı açıklamalarda bulundu. Powell’ın son faiz toplantısından sonra yaptığı açıklamalar aşırı şahin olsa da şimdi temkinli kalmayı tercih etti. Bu da piyasanın beklentisini yansıtıyor. Peki bugünkü açıklamalar ne yöndeydi.

İçerik Rehberi

Powell ve Kripto Paralar

BTC konuşma sırasında 28.700 doları aştı ve konuşma bittikten sonra da yerini koruyor. Açıklamalar nispeten olumluydu. Uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış, kredi sıkılaşması ve bankaların artan riski Fed’i artık durdurmalı. Powell bugün şunları söyledi;

“Dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Politika duruşu kısıtlayıcı. Trendin üzerinde büyümeye ilişkin kanıtlar veya iş gücü piyasasındaki gevşemenin durması daha fazla sıkılaşmaya neden olabilir. Yüksek tahvil getirileri ile finansal koşullarda belirgin sıkılaşmanın politika üzerinde etkileri olabilir. Dikkatli ilerliyoruz. Enflasyon halen çok yüksek. Aşırı sıkılaşma ile yeterince sıkılaşamama arasındaki denge birçok belirsizlik nedeniyle karmaşıktır. Düşük yaz enflasyon değerleri çok olumlu ancak Eylül verileri daha az cesaret verici. Son veriler enflasyon ve istihdamda hedefe doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Ekonomik büyüme ve iş gücü direncini gösteren verilere dikkat ediyorum.”

İyi haber şu ki Fed artık aşırı sıkılaşmayı da dikkat edilmesi gerekilen bir risk olarak görüyor. Ekonomik göstergeler Fed’in zaten sıkı bir para politikasına sahip olduğunu gösteriyor. Fed 1 Kasım toplantısında büyük ihtimalle faiz artışını yeniden pas geçecek ve istihdam verisi önümüzdeki ay cılız da olsa gevşerse gayri resmi olarak faiz tavanının ilan edildiğini görebiliriz.

Bitcoin ve kripto paraların geri kalanı için daha fazla sıkılaşma olmaması indirimlerin fiyatlanması için uygun zamanın yaklaşacağı anlamına gelir. Protestocular etkinliği sabote ettiği için Powell şimdilik konuşmasını sonlandırdı.

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