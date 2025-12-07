DOGECOIN (DOGE)

12 Yıl Önce Şaka, Bugün 22 Milyar Dolar: Popüler Altcoin’in Akıl Almaz Hikayesi

Özet

  • Dogecoin, 2013’te iki yazılımcının esprili fikrinden doğarak 12 yılda milyarlarca dolarlık bir ekosisteme dönüştü.
  • Markus ve Palmer’ın mizah temelli projesi Kabosu’nun simgesiyle internet kültürünü şekillendirdi.
  • Kurucu Markus’un paylaşımı Dogecoin’in dijital mizahla harmanlanmış sıra dışı serüvenini özetliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Dogecoin $0.135787, 6 Aralık 2013’te iki yazılım mühendisi Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından hayata geçirildi. İnternet kültüründen doğan ilk memecoin olarak tanınan Dogecoin, bugün 22,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük dokuzuncu kripto varlığı konumunda. 12. yıl dönümünde kurucu Billy Markus, sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımla Dogecoin’in şaşırtıcı yolculuğunu bir kez daha hatırlattı.

İçindekiler
1 Kuruluşun Mizah Dolu Başlangıcı
2 Kültleşen Bir İnternet Simgesi

Kuruluşun Mizah Dolu Başlangıcı

Dogecoin’in hikayesi, Sydney’de Adobe’un pazarlama ekibinde görev yapan Jackson Palmer’ın Dogecoin.com alan adını satın almasıyla başladı. Site, Comic Sans yazı tipinde mizahi ifadeler ve Shiba Inu logosuyla süslenmişti. Oregon merkezli yazılım mühendisi Billy Markus, bu sayfayı gördükten sonra Palmer’la iletişime geçti ve ikili birlikte Dogecoin’in temellerini attı. Markus, Luckycoin ve Litecoin $77.63 protokollerini temel alarak Scrypt tabanlı bir “proof-of-work” altyapısı tasarladı.

Dogecoin, kısa sürede kripto dünyasında alaycı bir parodi olmaktan çıkıp, topluluk odaklı bağış kampanyalarıyla bilinen samimi bir marka haline geldi. “Doge” kültürünün simgesi olan Japon Shiba Inu cinsi köpek Kabosu’nun yüzü, dijital mizahın sembolü olarak Dogecoin’in kalıcı ikonuna dönüştü.

Kültleşen Bir İnternet Simgesi

Dogecoin’in sembolü olan Kabosu’nun hikâyesi 2010 yılına uzanıyor. Tokyo yakınlarında yaşayan öğretmen Sato, bir köpek çiftliğinden sahiplendiği Kabosu’nun kanepede patilerini çaprazladığı bir fotoğrafını paylaştı. Görsel kısa sürede Tumblr’daki “Shiba Confessions” blogunda yayılarak “doge” memlerinin doğmasına yol açtı. Yıllar sonra bu imge, Markus ve Palmer’ın geliştirdiği kripto para biriminin yüzü oldu.

2024 Mayıs’ında 14 yaşında hayata veda eden Kabosu, internet tarihine sadece bir köpek olarak değil, milyarlarca dolar değerindeki bir dijital kültürün ilham kaynağı olarak geçti. Markus’un “12 yıl önce aptalca bir şey yaptım, sonra daha da aptalca şeyler oldu” sözleri, Dogecoin’in hem mizah hem de inovasyonun buluştuğu eşsiz hikayesini yansıtıyor.

Bugün 0,1396 dolardan işlem gören DOGE, ironiden doğan bir fikrin finansal gerçekliğe dönüşebileceğinin en güçlü örneklerinden biri olarak görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

Yorum Yazın

Son Haberler

Fed Belirsizliği Bitcoin’i Sıkıştırdı: Piyasa Nefesini Tuttu
BITCOIN (BTC)
Altcoin’de Fiyat Grafiği Patlamaya Hazır: Düşen Takoz Formasyonu Yükseliş Sinyali Veriyor
Cardano (ADA)
Kripto Donarken XRP Alev Alev: Ağ Hızı Tarihi Rekora Ulaştı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin Yükseliyor Ama Ağlar Sessiz: Kripto Para Kullanıcıları Nereye Kayboldu?
Kripto Para

