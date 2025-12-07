12 Yıl Önce Şaka, Bugün 22 Milyar Dolar: Popüler Altcoin’in Akıl Almaz Hikayesi



Dogecoin $0.135787, 6 Aralık 2013’te iki yazılım mühendisi Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından hayata geçirildi. İnternet kültüründen doğan ilk memecoin olarak tanınan Dogecoin, bugün 22,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük dokuzuncu kripto varlığı konumunda. 12. yıl dönümünde kurucu Billy Markus, sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımla Dogecoin’in şaşırtıcı yolculuğunu bir kez daha hatırlattı.

Kuruluşun Mizah Dolu Başlangıcı

Dogecoin’in hikayesi, Sydney’de Adobe’un pazarlama ekibinde görev yapan Jackson Palmer’ın Dogecoin.com alan adını satın almasıyla başladı. Site, Comic Sans yazı tipinde mizahi ifadeler ve Shiba Inu logosuyla süslenmişti. Oregon merkezli yazılım mühendisi Billy Markus, bu sayfayı gördükten sonra Palmer’la iletişime geçti ve ikili birlikte Dogecoin’in temellerini attı. Markus, Luckycoin ve Litecoin $77.63 protokollerini temel alarak Scrypt tabanlı bir “proof-of-work” altyapısı tasarladı.

Dogecoin, kısa sürede kripto dünyasında alaycı bir parodi olmaktan çıkıp, topluluk odaklı bağış kampanyalarıyla bilinen samimi bir marka haline geldi. “Doge” kültürünün simgesi olan Japon Shiba Inu cinsi köpek Kabosu’nun yüzü, dijital mizahın sembolü olarak Dogecoin’in kalıcı ikonuna dönüştü.

Kültleşen Bir İnternet Simgesi

Dogecoin’in sembolü olan Kabosu’nun hikâyesi 2010 yılına uzanıyor. Tokyo yakınlarında yaşayan öğretmen Sato, bir köpek çiftliğinden sahiplendiği Kabosu’nun kanepede patilerini çaprazladığı bir fotoğrafını paylaştı. Görsel kısa sürede Tumblr’daki “Shiba Confessions” blogunda yayılarak “doge” memlerinin doğmasına yol açtı. Yıllar sonra bu imge, Markus ve Palmer’ın geliştirdiği kripto para biriminin yüzü oldu.

2024 Mayıs’ında 14 yaşında hayata veda eden Kabosu, internet tarihine sadece bir köpek olarak değil, milyarlarca dolar değerindeki bir dijital kültürün ilham kaynağı olarak geçti. Markus’un “12 yıl önce aptalca bir şey yaptım, sonra daha da aptalca şeyler oldu” sözleri, Dogecoin’in hem mizah hem de inovasyonun buluştuğu eşsiz hikayesini yansıtıyor.

Bugün 0,1396 dolardan işlem gören DOGE, ironiden doğan bir fikrin finansal gerçekliğe dönüşebileceğinin en güçlü örneklerinden biri olarak görülüyor.