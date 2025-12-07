Bitcoin Yükseliyor Ama Ağlar Sessiz: Kripto Para Kullanıcıları Nereye Kayboldu?



Kasım ayı kripto para piyasası için hem dalgalı fiyat hareketleri hem de belirgin bir aktivite düşüşüyle dikkat çekti. Presto Research’ün son Blockchain içi raporuna göre aktif kullanıcı sayısı, kilitli toplam değer (TVL), protokol ücretleri ve merkeziyetsiz borsa (DEX) hacimleri aynı anda geriledi. Ortaya çıkan bu tablo kurumsal ilginin arttığı bir dönemde bireysel katılımın zayıfladığına işaret ediyor.

TVL ve DEX Hacmi Gibi Kilit Göstergelerde Gerileme

Presto Research verilerine göre, Tron, BNB Chain ve Solana yedi aydır üst üste aktif kullanıcı liderliğini korudu. Ancak piyasa genelindeki değer kayıpları nedeniyle TVL tarafında dolar bazlı varlıkların değeri sert biçimde azaldı. Özellikle Bera Chain’in TVL’si ay içinde yarı yarıya düştü. Sui ve Sonic ağlarında yüzde 40’ı aşan, Avalanche $12.95’ta ise yüzde 30’a yaklaşan daralma gözlendi.

Buna karşın Ethereum $2,804.64, zincirler arası köprü trafiğinde liderliğini sürdürdü ve stablecoin bakiyelerinde 1,5 milyar dolarlık artış yakaladı. Yine de genel tabloyu kurtarmaya yetmedi. Solana, Ethereum ve Base ağlarındaki işlem ücretleri sert biçimde gerilerken, Uniswap’in hacmi 500 milyon dolar, Curve’ünki ise yaklaşık 300 milyon dolar azaldı. Tüm bu göstergeler, ağ kullanımındaki yavaşlamayı net biçimde ortaya koydu.

Kasım ayının ortasında Bitcoin $86,989.86’in 84.000 doların altına inip ardından 92.000 dolara toparlanması, zincir üstü aktivitedeki dalgalanmayı daha da belirginleştirdi. Analistler, Vanguard’ın spot kripto ETF’lerine onay vermesi sonrası vadeli işlem alımlarındaki artışı, 2023 başından bu yana görülen en güçlü “alım dalgası” olarak tanımladı.

Kurumsal İlgide Artış, Bireysel Katılımda Zayıflık

Arca CIO’su Jeff Dorman, mevcut düşüşü “kripto tarihinin en garip satışlarından biri” olarak nitelendirdi. Faiz oranları ya da stablecoin kaynaklı risklerin etkili olmadığını belirten Dorman, satış baskısının büyük ölçüde “yorgun kripto yerel yatırımcılardan” kaynaklandığını vurguladı. Buna karşılık kurumsal cephenin ETF erişimi sayesinde güç kazandığı gözleniyor. Vanguard’ın milyonlarca müşterisine kripto ETF işlemi açması, Bitcoin’e yönelik ilgiyi artırsa da perakende yatırımcı tarafında aynı ivme görülmedi.

Bu ayrışma, zincir üstü verilerdeki zayıflığı açıklayan önemli bir unsur haline geldi. Piyasanın kurumsal sermaye akışlarına rağmen bireysel aktivitede ivme yakalayamaması, DeFi segmentinde sessiz bir gerilemeyi de beraberinde getirdi. Sonuç olarak Kasım 2025, piyasanın hem teknik hem davranışsal anlamda dinlenme evresine geçtiği bir ay olarak öne çıktı.