RIPPLE (XRP)

Kripto Donarken XRP Alev Alev: Ağ Hızı Tarihi Rekora Ulaştı

Özet

  • XRP Ledger, 2 Aralık’ta ağ hızında tüm zamanların rekorunu kırarken Blockchain içindeki işlem hacmi belirgin biçimde arttı.
  • Büyük yatırımcı cüzdanlarının sayısı azalmasına rağmen balina birikimi son yedi yılın zirvesine çıktı.
  • Artan Blockchain içi faaliyet hem likidite hem de yatırımcı ilgisinin 2025 boyunca güçlü kaldığını gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Kripto para piyasasında karamsar havanın hakim olduğu dönemde bazı ağlarda işlem yoğunluğu dikkat çekici biçimde artıyor. Bu ağlardan biri olan XRP Ledger (XRPL). Ağ son günlerde kayda değer bir hareketlilik sergileyerek “ağ hızı” göstergesinde yeni bir rekora ulaştı.

İçindekiler
1 XRPL’de Hız Rekoru
2 Balina Cüzdanları Azaldı, Büyüklerin Birikimi Arttı

XRPL’de Hız Rekoru

CryptoQuant’ın analizine göre XRP Ledger, 2 Aralık’ta işlem hızında 0,0324 seviyesine çıkarak ağ tarihinin en yüksek değerini kaydetti. Bu gösterge XRP’nin belirli bir dönemde el değiştirme sıklığını ölçüyor ve ekonomik aktivitenin doğrudan göstergesi kabul ediliyor. Eylül 2025’te benzer bir zirve görülmüştü ancak son sıçrama yatırımcıların varlıklarını soğuk cüzdanlarda tutmak yerine aktif olarak transfer ettiklerini ortaya koyuyor. Analistlere göre bu tür artışlar hem piyasa likiditesinin yükseldiğine hem de büyük yatırımcıların, yani balinaların piyasada güçlü biçimde yer aldığına işaret ediyor.

CryptoQuant raporunda yönün yükseliş ya da düşüş olmasından bağımsız şekilde ağın 2025’in en yoğun dönemlerinden birini yaşadığı vurgulandı. Kullanıcı katılımı ve işlem hacmindeki bu genişleme XRP ekosisteminin halen güçlü bir topluluk ve yatırımcı tabanı tarafından desteklendiğini gösteriyor.

Balina Cüzdanları Azaldı, Büyüklerin Birikimi Arttı

CryptoPotato’nun verileri XRPL üzerindeki büyük yatırımcı davranışının yeniden şekillendiğini ortaya koyuyor. 100 milyon adetten XRP’den fazla tutan cüzdanların sayısı son sekiz haftada yüzde 20,6 azalarak 569 düşüş gösterdi. Buna karşın kalan büyük cüzdanlardaki XRP miktarı 48 milyarı aşarak son yedi yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu tablo çıkış yapan bazı yatırımcıların yerini daha büyük ölçekli balinaların aldığına işaret ediyor.

2023’ten bu yana süregelen birikim trendi piyasa koşullarından bağımsız şekilde istikrarlı biçimde devam ediyor. Buna paralel olarak 1 milyon ila 10 milyon adet XRP arasında bakiyeye sahip yatırımcı grubunun da son günlerde satış yönlü işlemleri hız kazandı. Yalnızca 2–3 Aralık arasında bu gruptan 150 milyon adet XRP transfer edildi. Söz konusu hareketlilik, ABD’de spot XRP ETF’lerine yönelik artan ilginin ortasında gerçekleşti ve bu fonların Bitcoin $86,989.86 ve Ethereum $2,804.64 muadillerine kıyasla daha yüksek girişler kaydettiği raporlandı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
