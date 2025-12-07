Cardano (ADA)

Altcoin’de Fiyat Grafiği Patlamaya Hazır: Düşen Takoz Formasyonu Yükseliş Sinyali Veriyor

Özet

  • Altcoin Cardano, 0,40 dolar çevresindeki savunma ile alçalan kanal alt bandından tepki verirken düşen takoz modeli yükseliş ihtimalini güçlendiriyor.
  • 0,51 doların üzerinde kalıcılık 0,60 ve üzerindeki hedeflerin önünü açabilir.
  • Kısa vadede 0,475–0,485 direnç bölgesi ve 0,427 eşik seviyesi yön tayini açısından kritik izleme noktaları.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Altcoin Cardano $0.390406, uzun süreli geri çekilmenin ardından toparlanma sinyalleri veriyor. Fiyat 0,40 dolar civarında yaklaşık yüzde 2 düşüşle devam ederken haftalık görünümde yatay seyir öne çıkıyor. Piyasa analistleri 0,40 dolar bandındaki alım bölgesine odaklanmış durumda. Son işlemler alıcıların savunmasını güçlendirdiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Cardano’da Formasyonların Gösterdiği Yol Haritası
2 Kısa Vadeli Kanal Formasyonu, Dalga Sayım ve Önemli Eşikler

Cardano’da Formasyonların Gösterdiği Yol Haritası

Rose Premium Signals tarafından paylaşılan iki günlük grafikte ADA’nın alçalan kanalın alt sınırından tepki aldığı görülüyor. Daha önce destek olarak çalışan 0,40 dolar civarındaki bölge yeniden savunulduğunda yükseliş trendi kuvvet kazanıyor. Formasyon setine eklenen düşen takoz modeli teknik literatürde yükseliş ihtimalini artıran örüntüler arasında yer alıyor.

Altcoin için paylaşılan projeksiyon mevcut trendin korunması halinde 0,60 dolara uzanan bir hareketi, ardından 0,51, 0,68, 0,95, 1,25 ve 1,60 dolar ara hedeflerini işaret ediyor. Söz konusu senaryonun ivme kazanabilmesi için 0,51 dolar civarındaki ilk önemli engelin aşılması gerekiyor. Aksi halde fiyat dar bir bantta oyalanabilir ya da geri çekilme hız kazanabilir. 0,40 dolar savunmasının kaybı mevcut kurulumun geçerliliğini zayıflatır.

Kısa Vadeli Kanal Formasyonu, Dalga Sayım ve Önemli Eşikler

Crypto Yoda’nın dört saatlik grafiği, fiyatın yükselen kanal içinde hareket ettiğini, trend çizgisinin çoklu temaslara rağmen korunduğunu gösteriyor. Kısa vadede 0,475–0,485 dolar bölgesine yaklaşan ADA için ifade edilen “önemli direnç” vurgusu sıradaki hamleyi belirleyecek karar seviyesine işaret ediyor. Kanal içindeki tutarlılık bozulmadığı sürece yukarı yönlü denemelerin devam etmesi beklenebilir.

Cardano Altcoin

Man of Bitcoin $86,989.86 yaptığı analizde son fiyat hareketinin beş dalgalı bir yapıyı tamamladığı aktardı. Analist 0,427 dolar üzerinde kalındığı sürece yeni bir yükseliş bacağının desteklendiğini değerlendiriyor. Kısa vadeli geri çekilmelerde 0,421–0,388 dolar aralığı izlenecek ara talep bölgesi olarak öne çıkıyor. Tüm bu teknik okumalarda zamanlama, işlem yoğunluğu ve alıcı davranışı belirleyici faktörler olarak öne çıkarak Cardano için risk-ödül dengesini şekillendiriyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
