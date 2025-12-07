BITCOIN (BTC)

Fed Belirsizliği Bitcoin’i Sıkıştırdı: Piyasa Nefesini Tuttu

Özet

  • Bitcoin 90.000 dolar direncini aşmakta zorlanıyor.
  • Analist Michaël van de Poppe 92.000 doların altında kalınması halinde fiyatın 80.000 dolar bandına gerileyebileceği uyarısında bulundu.
  • Analiste göre BTC’nin dip seviyeye yaklaşması güçlü bir yıl sonu toparlanmasına zemin hazırlayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $86,989.86‘in fiyatındaki sıkışma yapısı analist Michaël van de Poppe’ye göre piyasayı daha derin bir düzeltmeden ayıran son savunma hattına işaret ediyor. En büyük kripto para son günlerdeki kayıpların ardından 90.000 dolar direncini aşmakta zorlanıyor. Poppe, 6 Aralık tarihli X paylaşımında 92.000 dolar seviyesinin yeniden kazanılamaması durumunda fiyatın 80.000 dolar bandına doğru sert biçimde geri çekilebileceğini belirtti.

İçindekiler
1 Trendin Kaderini Belirleyecek Bölge 92.000 Dolar Eşiği
2 Fed Beklentisi Ortasında Zayıf Teknik Görünüm

Trendin Kaderini Belirleyecek Bölge 92.000 Dolar Eşiği

Poppe’ye göre Bitcoin’in 86.000–92.000 dolar aralığındaki hareketi yönsüzlük göstergesi niteliğinde. Analist, “Bu bölge gürültüden ibaret, piyasa kararsız” ifadesiyle yatırımcıların net bir yön bulamadığını vurguladı. Likiditenin önceki zirveler altında temizlendiğini, yukarı yöndeki likiditenin ise yalnızca boğaların yeniden kontrol sağlaması halinde erişilebilir olacağını belirtti.

Bitcoin Analizi

Teknik görünümde 100.700 dolar seviyesi güçlü bir direnç bandı olarak öne çıkarken, 89.300 dolar civarındaki bölge kritik pivot nokta olarak öne çıkıyor. Poppe’ye göre bu seviyenin altına sarkma satışların hızlanmasına neden olabilir. Bitcoin’in 92.000 doları test edememesi halinde fiyatın 80.000–82.000 dolar aralığına kadar gerilemesi olası. 80.900–76.600 dolar aralığında yer alan geçmiş destek katmanları olası bir ikili dip formasyonunun tabanını oluşturabilir.

Fed Beklentisi Ortasında Zayıf Teknik Görünüm

Bitcoin yatırımcıları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 para politikası sinyallerini beklerken piyasada durgunluk hakim. Yazı hazırlanırken Bitcoin 89.808 dolardan işlem görüyor. Bu, son 24 saatte yüzde 0,5, haftalık bazda ise yüzde 2,2’lik düşüşe karşılık geliyor.

Teknik göstergelere göre BTC, 50 günlük ortalaması olan 100.131 doların ve 200 günlük ortalaması olan 103.640 doların altında işlem görerek uzun vadeli düşüş trendini sürdürüyor. 14 günlük RSI değeri 43,04 seviyesinde seyrediyor. Bu da kısa vadede güçlü bir yön sinyali bulunmadığını gösteriyor. Poppe’ye göre mevcut düşüşe rağmen piyasa dip bölgesine yakın olabilir ve alt desteklerden gelecek güçlü bir tepki 2026’nın ilk çeyreğine taşacak yeni bir rallinin başlangıcını tetikleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
