Reddit'teki WallStreetBets alt diziniyle ilişkili bir altcoin'in arkasındaki önemli bir figürün ekip için ayrılmış olan çok sayıda token'ı satmasıyla ortalık karıştı. Altcoin'in fiyatı sert şekilde düştü.

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Reddit’teki WallStreetBets alt diziniyle ilişkili WSB Coin‘in (WSB) arkasındaki önemli bir figürün ekip için ayrılmış olan çok sayıda token’ı satmasıyla ortalık karıştı. Altcoin’in fiyatı sert şekilde düştü.

Altcoin’in Fiyatı Yüzde 90’ın Üzerinde Düştü

WSB Coin topluluğu güne alarm vererek başladı. Alarmın nedeni ise Reddit’teki WallStreetBets alt dizininin moderasyon botlarını yöneten zjz.eth’nin birkaç saat içinde merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap aracılığıyla büyük miktarlarda WSB Coin sattığını gösteren Blockchain verileri oldu. CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, WSB Coin’in fiyatı satışı takip eden saat içinde yaklaşık yüzde 90 düştü.

Token satışıyla ilgili ilk uyarı Ice Bagz adlı bir Twitter kullanıcısından geldi. Bu uyarının ardından Blockchain uzmanı ZachXBT, zjz.eth’nin WSB Coin takımı için ayrılan token arzının büyük bir kısmını 635 bin dolar (334 ETH) karşılığında sattığını belirtti. Konuyu ele alarak değerlendirmede bulunan kripto para güvenlik şirketi Peckshield analistleri de zjz.eth’nin büyük miktarda WSB Coin gönderdiği başka bir cüzdanda da 8 bin 312 ETH‘lik satış yaptığını bildirdi.

ZachXBT, attığı başka bir tweet’te ise OIP adlı WSB Coin yetkilisinin çok imzalı bir cüzdanda ikinci ortak imzalayan olarak hareket ederek işlemlerin yetkilendirilmesine yardımcı olduğunu iddia etti.

WSB Coin Topluluğu Cevap Bekliyor

WSBMod adını kullanan projenin bir diğer kilit ismi de kısa süre önce topluluğun endişelerini dile getirmek üzere acil bir Twitter Spaces düzenledi. Twitter Spaces’e 8 binden fazla kişi katılırken, yetkili duruma açıklık getirmesi için zjz.eth ile iletişime geçmeye çalışsa da cevap alamadı.

WSBMod daha sonra zjz.eth’ye hitaben bir tweet atarak “4 saat içinde benimle iletişime geçmezsen polis ve FBI’a ihbarda bulunacağım. Bunu neden yaptığınızı anlamıyorum. Bir şekilde açıklaması varsa konuşmak zorundasın ama bunun nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum. Parayı iade edebilirsin.” dedi.

2 Mayıs’ta piyasaya sürülen WSB Coin, kendisini Reddit’teki r/wallstreetbets’in gayri resmi meme coin’i ilan etmişti. O tarihte WSBMod attığı bir tweet’te token arzının yüzde 10’unun WallStreetBets’e, yüzde 5’inin ise moderatörlere/yetkililere ayrıldığı belirtmişti.