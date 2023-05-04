Dolaşım arzı konusu gelecekteki fiyat tahminleri için önemli bir detay ve yatırımcıların gözden kaçırmaması gerekiyor.

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Son 24 saattir ciddi anlamda popüler ve Aptos sonrasında popüler layer1 çözümleri arasına adını yazdırabilir. Saatler önce üst düzey SUI Coin yetkilisinin geleceğe dair beklentilerinden bahsetmiştik. Şimdi artık rakamları konuşmanın zamanı. Herkesin merak ettiği Sui (SUI) Coin arzıyla ilgili bilinmeyenler neler?

Sui (SUI) Coin Arzı

Bu token çoğunlukla Aptos ile karşılaştırılıyor ve MOVE dili ortak yönleri olduğu için karşılaştırma normal. Fiyatının da orantılı olarak benzer olması bekleniyordu ve 2 dolar hedefi uzun süredir telaffuz ediliyor. Bu da harika ve bugün token Binance borsasında iki doları gördü. Ancak arz noktasında gözden kaçan bazı detaylar var. Mesela APTOS’un maksimum arzı 1 milyar dolaylarındayken SUI Coin arzı 10 milyar seviyesinde. Yani eğer fiyat karşılaştırması yapacaksak şöyle bir sonuç çıkıyor.

Aptos dolaşım arzına göre SUI Coin Fiyatı : 2,5 dolar

: 2,5 dolar Aptos maksimum arzına göre SUI Coin fiyatı: 1 dolar

Aptos 1,9 milyar dolarlık dolaşım arzıyla 10 dolarlık fiyata sahip. SUI Coin ise şimdilik 528 milyon dolaşım arzıyla 1,4 dolardan alıcı buluyor.

SUI, birçok kripto devinden yatırım aldı. Bunlar arasında Coinbase, Jump Trading, Circle gibi şirketler var. Bu onun Aptos’a benzeyen diğer bir yönüdür.

Sui (SUI) Coin Kilit Açılışları

Kurumsal yatırımcılardan bahsetmişken hemen akla kilit açılışları geliyor. Arzının çok büyük bölümünü şimdilik kilitli tutan Sui (SUI) Coin bunu zamana yayılmış şekilde açacak. Diğer birçok kripto parada olduğu gibi arzı bugün olduğu seviyelerde kalmayacak ve dolaşım arzı artarken talep aynı ölçüde yükselmezse fiyatının düşmesi gerekecek. Birçok yatırımcının en büyük hatası fiyat grafiğini incelerken ilgili döneme ait dolaşım arzını göz ardı etmesidir. Eğer satışa hazır arz artarsa ve talep paylamıyorsa fiyatın düşmesi gerekir.

2023 yılı sonuna kadar SUI Coin yaklaşık 533 Milyon tokeni serbest bırakacak. Bu güncel kurdan yaklaşık 746 milyon dolara tekabül ediyor. Kabaca dolaşım arzının 2 katına çıkacağını söyleyebiliriz, arz artarken yatırımcı da benzer oranda artmazsa veya kilit açılışları satışa dönerse fiyatın da yarı yarıya düşmesi gerekecek.

2023 sonunda 1 milyarlık dolaşım arzına sahip olacak olan Sui (SUI) Coin toplam arzını aşağıdaki şekilde dağıttı.

%45,77 Topluluk Rezervleri

%20 Erken Dönem Yatırımcılar

%10 Mysten Labs Hazinesi

%8 A Seri Yatırımcıları

%6 B Seri Yatırımcıları

%4,5 Genel Halka Açık Satış

%3,95 Market Maker

%1,38 Allowlisted Genel Satış

%0,4 Binance Launchpool

Her ayın 3’ünde borsadan kısmi kilitli alım yapan yatırımcıların varlıkları serbest bırakılacak.

En nihayetinde kilit açılışında yukarıdaki gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bakalım dolaşım arzı hızla artarken Sui (SUI) Coin aynı hızda talep görmeye devam edebilecek mi?