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Geçmişte piyasalara dair daha sık açıklamalar yapıyordu. Fakat artık geri döndü. Yaklaşan halving öncesinde Lee kendini hatırlattı. Kripto paralara 2021 öncesinde giriş yapan yatırımcıların çoğu onu hatırlayacaktır. LTC Coin hakkında yaptığı tahmin ve son değerlendirmesi önemliydi. Peki neler söyledi?

LTC Coin Kurucusu Yorum

Yıllar önce tüm LTC varlıklarını sattığını açıkladığında herkes ona öfke kusmuştu. Bugünlerde Lee yeniden gündemde. Yaklaşık 100 gün sonra gerçekleşecek Litecoin halving’i öncesinde kurucusu olduğu projeye neden inandığını söylemek için Lee sosyal medya hesabının başına geçti.

“Düşük ücretlere sahip, Bitcoin ile protokol uyumlu, Bitcoin ile aynı oyun teorik saldırı yüzeylerine sahip, kendi ASIC (uygulamaya özel entegre devre) madenci setiyle güvence altına alınmış, adil bir şekilde piyasaya sürülmüş ve sıfır kesinti ile 11,5 yıllık geçmişe sahip bir coin olan Litecoin’de değer olduğunu inkar etmek zor.”

LTC Coin Geleceği

Litecoin’in yaratıcısı ayrıca LTC’nin şu anda adil bir şekilde fiyatlandırıldığını, ancak altcoinin geçtiğimiz yıllarda önemli yükseltmelerden geçtiğini göz önünde bulundurarak büyüme için daha fazla alana sahip olduğuna inandığını söylüyor.

“Piyasa şu anda Litecoin’e Bitcoin’in %1’inden biraz fazla değer biçiyor. Bu adil mi? Bence piyasa bugün doğru, ancak Litecoin’in potansiyeli çok daha büyük. Tasarım gereği çok daha fazlasını hakkediyor.”

MWEB özelliğinden bahseden Lee onun daha iyi geliştirilebilirlik durumuna ve gizlilik yeteneklerine de dikkat çekiyor. MWEB Mayıs 2022’de piyasaya sürüldü ve Litecoin’in en büyük güncellemelerinden biri olarak kabul ediliyor. MWEB, kullanıcıların, gönderenlerin adreslerinde ne kadar para tuttuğunu göstermeden transfer yapılmasına olanak tanıyor. Bu kripto mikserlerini servetlerini gizlemek için kullanan yatırımcıların kısmen ihtiyacı olan şey olabilir.

Peki LTC Coin için kaç dolarlık bir fiyat hedefliyor? Litecoin kurucusuna göre önümüzdeki boğa sezonunda (eğer bunu görürsek) yılların altcoini 719 dolara kadar yükselebilir. Yazı hazırlandığı sırada bir sonraki halving’e 97 gün vardı ve madencilerin performansına bağlı olarak bu süre sürekli değişiyor. LTC ise 87 dolardan alıcı buluyor.