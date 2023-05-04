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Son 6 saattir gündem fazlasıyla yoğun ve önemli gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Sonuncusu FTX hakkındaydı. 2022 Kasım ayında iflas eden şirket uzun süredir iflas komitesinin kontrolünde ve yatırımcılar borsadaki bakiyelerinin iade edileceği günü bekliyor. Ve elbette iflas komitesi borçları ödemek için alacakların peşine düştü.

FTX Davası Son Durum

Son dosyalanan mahkeme belgelerine göre FTX Group, iflas etmiş kripto kredi veren Genesis Global Capital LLC ve iflas etmemiş bir iştiraki olan GGC International Ltd’den 3,9 milyar dolara yakın nakit ve kripto parayı geri istiyor. Mahkeme dosyasına göre talep Sam Bankman-Fried’in feshedilmiş kripto trade şirketi Alameda Research Ltd. tarafından FTX ile birlikte iflas etmeden kısa bir süre önce Genesis Global Capital’e verilen 1,8 milyar dolarlık kredi ve 273 milyon dolarlık teminatla ilgili.

Avukatlar ayrıca iflas öncesinde çekilen 1,6 milyar dolarlık varlıkla ve GGC International tarafından alınan 213 milyon doları da talep ediyor. FTX, bazı alacaklıların diğerlerine göre kayırılmamasını sağlamak üzere tasarlanmış iflas kurallarını kullanarak fonları geri almaya çabalarken eldeki varlıkların önemli bir kısmının likit olmayan kripto paralar oluşu işi içinden çıkılmaz bir hale sokuyor.

FTX Borsası Açılacak Mı?

Bu yılın başında iflas komitesi Haziran ayında borsanın yeniden faaliyete geçebileceğini söylemişti. Bu açıklama FTT Token fiyatının hızla yükselmesine neden olurken 3,9 milyar dolarlık talep herhangi bir yükselişe neden olmadı. Borsa müşterilerine 8 milyar dolar civarında borcu olan FTX’in ciddi boyutta kurumsal alacaklısı da bulunuyor.

Borsanın yeniden faaliyet geçirilmesi şimdilik pek mümkün görünmüyor. Son çeyrekte görülecek davaya kadar ailesinin evinde kalan SBF ise uzun süredir sessiz. Eski çalışanlara ulaşıp onların ifadelerini değiştirmeye çalıştığı için mahkeme ek tedbir kararları almıştı ve şimdilik işe yaramış görünüyor.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 29.140 dolar ve Amerika’da bankalar iflas ettikçe fiyat yükselişine devam edecek gibi görünüyor. Bugün Powell önceki toplantıya nispeten şahin bir duruş sergilese de ilk defa faiz artırımında duraklama sinyali gönderildi. Bu deflasyon açıklamasının ardından bu yılki en önemli toplantı detayıydı.