Ünlü makro ekonomist Henrik Zeberg, hem Bitcoin'in (BTC) hem ABD borsalarının büyük bir yükselişin eşiğinde olduğu tahmininde bulundu.

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Yatırımcıların kripto para piyasasındaki ve küresel piyasalardaki meraklı bekleyişi devam ederken makro ekonomist Henrik Zeberg, hem Bitcoin‘in (BTC) hem ABD borsalarının büyük bir yükselişin eşiğinde olduğu tahmininde bulundu.

Bitcoin İçin “Yükseliş Trendi” Öngörüsü

Henrik Zeberg, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bitcoin’in 30 bin doları geçeceğine inandığını söyledi. Makro ekonomist, bu öngörüde bulunduğu sırada en büyük kripto paranın 28 bin doların altında fiyatlandığını ve analistin öncelikle 28 bin dolar seviyesinin geçileceğini söylediğini belirtmek gerekiyor. Nitekim kritik Fed faiz kararı sonrası en büyük kripto para 28 bin doları geçti ve 29 bin doların üzerine oturmayı başarmış durumda.

Zeberg, öngörüsünü desteklemek için kripto para odaklı hedge fonu Swissblock’tan BTC‘nin aşırı satıldığını ve gerçek değerinin altında işlem gördüğünü gösteren bir grafik paylaşarak, “Swissblock’un göstergeleri bize yükseliş trendinin yaklaştığını söylüyor” notunu düştü.

ABD Borsalarının Çökmeden Önce Patlama Yapmasını Bekliyor

Zeberg ayrıca ABD borsalarının patlama yapmak üzere olduğuna inandığını ve Federal Reserve’in (Fed) piyasalara likidite enjekte ederek daha fazla para basmaya başlayacağı öngörüsünde bulundu. Makro ekonomist, Elliott Dalga yapısı içinde Fibonacci Oranı‘nı kullanarak S&P 500’ün bin 567 puana düşmeden önce 5 bin 700 puanın üzerine fırlayacağı tahmininde bulunarak şunları söyledi:

Günün Dersi: Zenginlik basılan bir şey değildir ve para basımının başlamasını takip eden ‘zenginlik’ sonunda çöker. Buna deflasyonist büst denir! Öncelikle bir patlama tepesi oluşmalı.

Zeberg ayrıca bir varlığın momentumunu ölçmek için ticarette kullanılan teknik bir gösterge olan Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve trend takip eden bir gösterge olan Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) dahil olmak üzere Dow Jones Endüstriyel Ortalama (DJIA) endeksi için birden fazla göstergenin yükselişe işaret ettiğini belirterek “DJIA grafiğinde DÜŞÜŞE İLİŞKİN HİÇBİR ŞEY yok. Bu grafik teknik olarak yükselişe işaret ediyor. Ayrıca, ekonomi durgunlukta değil ve enflasyon soğuyor. Ne kadar yemin ederseniz edin, bir goldilocks aşaması ve patlama tepesi geliyor.” dedi.