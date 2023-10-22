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  •   Uzman Bitcoin’de FOMO Uyarısı Yaptı ve 2 Dev Altcoin’e Dikkat Çekti: Çökecekler!

Uzman Bitcoin’de FOMO Uyarısı Yaptı ve 2 Dev Altcoin’e Dikkat Çekti: Çökecekler!

Özet

  • Kripto analisti Tone Vays, Bitcoin'in (BTC) 32 bin dolar seviyesini görmeden düşmesini beklediğini söyledi.
  • Analist Bitcoin'de yatırımcılara FOMO'ya kapılmamaları konusunda uyardı.
  • Vays ayrıca Ethereum'un (EHH) ve Litecoin (LTC) için de düşüş uyarısı yaptı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
02:00
22 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Deneyimli kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, Bitcoin‘in (BTC) son rallisinin kilit bir seviyeye ulaşmadan sona erebileceğine dikkat çekerek FOMO uyarısı yaptı. Analist ayrıca altcoin kralı Ethereum (ETH) ve popüler altcoin Litecoin (LTC) için de uyardı.

Bitcoin Yatırımcıları İçin Kritik FOMO Uyarısı

Kripto para analisti Vays, son strateji oturumunda Bitcoin‘in bu hafta yüzde 10’u aşan yükselişine rağmen en büyük kripto paranın 32 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklemediğini ifade etti. Analist, “Bu noktada sakin olmak gerekiyor. Ben hala Kasım ayında fiyatın düşmesini bekliyorum. Bitcoin’in 32 bin dolara yükselmesini beklemiyorum.” dedi.

Analistin paylaştığı Bitcoin grafiğine bakıldığında, en büyük kripto paranın içinde hareket ettiği aralığın tepe noktası olan 31 bin dolar eşiğini geçemeden yaklaşık 28 bin dolara düşeceğini tahmin ettiği görülüyor. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,23’lük bir yükselişle 29 bin 987 dolardan işlem görüyor.

Analistin Ethereum ve Litecoin İçin Yaptığı Uyarılar

Bitcoin’in ardından ilk olarak Ethereum‘a bakan Vays, altcoin kralının en büyük kripto paranın karşısında (ETH/BTC) ikili dip formasyonu oluşturduğu ancak bu formasyonun yükselişle sonuçlanmasını beklemiyor. İkili dip formasyonu tipik olarak bir yükseliş formasyonu olarak görülse de analist formasyonun ETH/BTC için destek görevi görmesini beklemediğini ve işlem paritesinin aşağı yönde hareket edeceğine inanıyor.

Son olarak eşten eşe ödeme ağı Litecoin‘i değerlendiren Vays, geçmiş verilerin blok ödülü yarılanmasının ardından LTC’nin Bitcoin karşısında düşme eğilimi gösterdiğini belirterek LTC/BTC işlem paritesinde düşüş beklediğini söyledi.

Analiste göre LTC/BTC işlem paritesi büyük bir çöküşün eşiğinde ve bu çöküşle popüler altcoin‘in fiyatı yüzde 80 düşecek. Vays çöküş beklentisine gerekçe olarak 2015 ve 2019’daki blok ödülü yarılanmasının ardından yaşanan yüzde 80’lik düşüşü gösterdi.

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