  Bitcoin 30.000 Dolar Oldu Dev Şirket Bayram Etti! Michael Saylor’ın Yüzü Gülüyor! Microstrategy’nin Kaç Bitcoin’i Var?

MicroStrategy’nin sahibi olduğu Bitcoin‘ler, Bitcoin’in 30.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte bir kez daha kârlı konuma geçti. Kripto para biriminin fiyatında yaşanan bu ani artış, yenilenen SEC ETF onayı umutları ve XRP davasında iki Ripple yöneticisine yönelik suçlamaların kısa süre önce reddedilmesinin ardından piyasadaki iyimserlikten kaynaklandı.

Stratejik Bitcoin Yatırımları Kayda Değer Kazançlar Sağlıyor

MicroStrategy yakın zamanda yeni bir Bitcoin satın alımı gerçekleştirmişti. Gerçekleşen bu satın alım Eylül ayı sonunda gerçekleşmişti. Şirket, ortalama 27.053 dolarlık fiyatla 5.445 BTC’lik büyük bir satın alım gerçekleştirmek için yaklaşık 147,3 milyon dolar harcamıştı.

Kripto para piyasası yeniden canlanma belirtileri gösterirken bu stratejik hamlenin akıllıca olduğu ortaya çıkıyormuş gibi görünüyor. Microstrategy o günden bu yana aldığı her bir coin başına yaklaşık 3000 dolar kâr elde etti.

MicroStrategy’nin toplam Bitcoin varlıkları düşünüldüğünde ise ortalama coin maliyeti yaklaşık 29.582 dolar olarak hesaplanıyordu. ‘Saylor Tracker’ verilerine göre ise şirketin 14.941.479,68 USD gibi etkileyici bir kâr elde ettiği görülüyor.

BTC Arttı MicroStrategy Hisseleri Yükseldi

Piyasadaki bu olumlu hava başka bir noktada fayda sağladı. MicroStrategy’nin (NASDAQ: $MSTR) hisseleri de Cuma günü itibariyle %5,69’luk net bir yükseliş yaşadı. Bu artış sonucunda hisse fiyatı 348,04 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Bitcoin’e yaptığı yatırımlarla bilinen MicroStrategy, Michael Saylor’ın önderliğinde, şu anda Bitcoin’in öncü desteği konumunda bulunan kurumsal şirket konumunda bulunuyor. Yayınlanan son raporlara göre MicroStrategy, toplam değeri 4,69 milyar doları aşan 158.245 BTC’lik etkileyici bir kripto varlığa sahip.

MicroStrategy’nin sahip olduğu Bitcoin sayısı, ‘Buy Bitcoin Worldwide’ verilerine göre sırasıyla 13.286 ve 12.525 BTC’nin sahibi olan iki dev şirket Marathon Digital ve Galaxy Digital gibi halka açık kurumsal sektördeki rakiplerinin önünde yer almasını sağlıyor.

Şirketlerin İlgisi Artıyor

Sonuç olarak, Bitcoin’in değerinde yaşanan artış, MicroStrategy’nin de yaşamış olduğu etkileyici finansal kazanımlarıyla birleştiğinde, kripto paraların kurumsallar çevresinde artan öneminin daha net bir biçimde gösteriyor.

Ayrıca, MicroStrategy’nin bir hazine rezervi olarak Bitcoin’e olan sonsuz güveni ve Saylor’un sahip olunan BTC sayısını gün geçtikçe arttırması, yalnızca geleceğe dair yaklaşımlarını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda şirketi gelişen kripto paraya bağlı finans ortamında bir lider olarak da konumlandırıyor. SEC tarafından gelebilecek bir Bitcoin ETF’sinin onayı haberi, kripto varlıklara olan kurumsal ilgide beklenmeyen bir artışı da tetikleyebilir.