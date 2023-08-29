Son dönemde herkesin dikkatini çekmeyi başaran XRP, son on yılda %9.322’lik şaşırtıcı bir yatırım getirisi ile Tesla, Apple, Microsoft ve Visa gibi teknoloji devlerini geride bıraktı. Bu şaşırtan inceleme, XRP’nin yükselişini inceleyerek yasal süreçler ve volatilitesi yüksek bir piyasa ortamının ortasında benzersiz performansı ortaya koyuyor. XRP’nin bu olağanüstü başarısı, volatilite ve yasal düzenlemeler gibi zorluklarla karşılaştığı on yıllık bir dönemde bile yatırımcılarına etkileyici bir getiri sağlamasını vurguluyor.

XRP Beklentileri Alt Üst Etti

Ünlü televizyoncu ve Bloomberg’in kıdemli sunucusu Jon Erlichman geçtiğimiz günlerde büyük teknoloji devlerinin son on yıldaki Yatırım Getirilerini (ROI) açıklayarak dikkatleri bu şirketlerin üzerine çekti. Tesla %2,189’luk etkileyici bir kazançla Erlichman’ın ROI şampiyonu olarak ortaya çıkıyor ancak XRP kazancı bir çok zorluğa rağmen tüm bu şirketleri arkasında bırakmayı başardı.

Apple %992’lik sağlam bir değer artışıyla onu takip ederken, Microsoft %944’lük dikkat çekici bir artışla dikkatleri üzerine çekiyor. Finans sektörünün güçlü isimlerinden Visa ise %543’lük hatırı sayılır bir yatırım getirisi elde etti. Bu araştırma TradingView’den alınan verilerle de desteklenmektedir.

İçerik Rehberi 1 XRP’nin 10 Yıllık Büyüme Hikayesi

XRP’nin 10 Yıllık Büyüme Hikayesi

Tüm beklentilere meydan okuyan XRP, teknoloji alanındaki benzer projelerin kazançlarını gölgede bırakarak yatırım dünyasının gerçek yıldızı olarak karşımıza çıkıyor. XRP’nin yaklaşık 0,00558 dolardan işlem gördüğü Ağustos 2013’den itibaren XRP’nin yaklaşık 0,52 dolardan işlem gördüğü ve son on yılda %9.322 gibi şaşırtıcı bir değer kazandığı günümüze doğru göz gezdirelim.

Ağustos 2013’te XRP’ye sadece 100 dolar değerinde yatırmış olsaydınız bu yatırım şimdilerde 9.322 dolar değerinde olacaktı. Bu muazzam rakamla XRP’nin fiyat artış oranı Tesla’nın 2.189 dolarından %425, Apple’ın 992 dolarından %939, Microsoft’un 944 dolarından %987 ve Visa’nın 543 dolarlık getirisinden %1.700’ün üzerinde daha yüksek. Bu olağanüstü başarı, XRP’nin son on yıldaki piyasa belirsizliği ve yasal düzenleyici zorluklar karşısındaki üstün başarısını sergiliyor.