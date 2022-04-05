Bitcoin ile ilgili elde edilen veriler karışık sinyallerin alınmasına sebep oluyor. Bu dönemde yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.

Elde edilen bilgilere göre bireysel yatırımcılar şu anda Bitcoin’de panik satın alımlar yapıyor gibi görünüyor. Ancak bu satın almaların bir baskı oluşturması ve fiyatı yukarı çekmesi beklenirken diğer verilerde ortaya çıkan farklılıklar işlerin bu sefer beklendiği gibi olmayabileceğini gösteriyor.

Bireysel Alımlarda Patlama

4 Nisan’da paylaştığı bir tweet’te Blockware’in önde gelen analisti William Clemente, bireysel yatırımcıların sahip olduğu Bitcoin arzında büyük bir artış olduğunu ortaya koydu. 1 Bitcoin’den daha az varlığı bulunan yatırımcılar piyasada bireysel yatırımcı olarak tanımlanıyor. Her ne kadar bu yatırımcılar arasında kurumlar da bulunsa da genel olarak bu sınıfı bireylerin oluşturduğu düşünülüyor.

On-chain analitik firması Glassnode’un rakamlarına göre, bu küçük yatırımcılar 2022’de toplam BTC arzındaki paylarını önemli ölçüde artırdı. Geleneksel olarak Clemente, bu tür olayların makro fiyat zirveleriyle çakıştığı konusunda uyardı. Ancak son BTC/USD davranışı göz önüne alındığında bu sefer durum diğerlerinden farklı görünüyor.

Glassnode verilerinde, 1 BTC’den daha az yatırımı bulunan kişilerin ya da kurumların pazar payını sürekli artırdığı görülüyor. Ancak son verilere göre Şubat ortasından bu yana çarpıcı bir artış yaşanıyor. Şu anda 0,1 BTC ile 1 BTC arasında varlığa sahip olan cüzdanlar, yaklaşık 800.500 BTC’yi kontrol ediyor.

Clemente ise bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Ya mahvolduk ya da bireysel yatırımcılar, Bitcoin’i bir tasarruf hesabı olarak kullanmayı ve fiat sisteminden çıkmayı seçti. İçimdeki iyimser ses, ikincisinin olmasını umuyor.” sözlerini kullandı.

Arama Verileri Ne Yönde?

Her ne kadar alımlar artıyor olsa da verilere göre Bitcoin‘e yönelik ana akım dikkat hala belirgin bir şekilde düşük seviyelerde kalıyor. Bitcoin’e yönelik dünya çapındaki arama ilgisini gösteren Google Trendler verileri, geçen Kasım’daki tüm zamanların en yüksek fiyatlarının öncesinden bu yana her zamankinden daha az etkileşim olduğunu gösteriyor.

Dolayısıyla aslında bir yandan satın alımlar artarken bir yandan ilgi henüz artmıyor. Uzman isimler ise özellikle bireysel yatırımcıları bir paniğe kapılıp satış yapması halinde piyasada ciddi bir satış baskısının yaşanabileceğini ama satın alımların devam etmesi halinde de fiyatın 50.000 dolara doğru hamle yapabileceğini ifade ediyor. Yani şu anda Bitcoin ile ilgili sinyaller karışık gibi görünüyor.