Dev sosyal medya platformu Reddit’in 72 saat süren 1 Nisan r/place etkinliği sabaha karşı sona erdi. Çok sayıda Reddit kullanıcısının katkı verdiği etkinliğin tamamlanması ile birlikte r/place’in son hali NFT olarak satışa sunulacak.

Reddit’in 1 Nisan r/place Etkinliği Tamamlandı

Reddit’in 2017 yılının ardından yeniden başlattığı ve 72 saat süren 1 Nisan r/place etkinliği tamamlandı. Etkinliğe çok sayıda Türk kullanıcı da Türk bayrağı ve Atatürk portreleri ile r/place’e önemli bir katkıda bulundu. Etkinlikte, her kullanıcı beş dakika içerisinde tek bir piksel boyayabileceği bir dijital tuval üzerinde görsel figürler oluşturdu. Dünya çapında milyonlarca kullanıcının katıldığı r/place etkinliği, sabaha karşı sona erdi. Sabaha karşı tamamlanan r/place’in son hali ise NFT olarak satışa sunulacak

r/place Etkinliği, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

r/place’in son halinin NFT olarak satışa sunulacak olması, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Dünya çapında milyonlarca kullanıcı, etkinliğe önemli katkılarda bulundu. NFT‘lerin 2021 yılından bu yana büyük bir popülarite kazanması, başta sosyal medya platformları olmak üzere çok sayıda kurumsal şirketi bu alanda çeşitli çalışmalar yürütmeye başlamasına neden oldu.

Twitter, yakın zamanda Twitter Blue abonelerine NFT profil resmi özelliğini kullanıma sundu. Reddit’in benzer bir özellik üzerinde çalıştığı bildirildi. Ayrıca yine yakın zamanda yapılan açıklamalarda Instagram’ın da platforma NFT’leri entegre edebilmek ve NFT odaklı yeni özellikler getirebilmek adına çalışmalara başlandığı ifade edildi.