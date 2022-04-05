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  •   Glassnode Alerts, Güncel Verileri Paylaştı: Borsalarda Yaklaşık 10 Milyar Dolarlık BTC Çıkışı!

Glassnode Alerts, Güncel Verileri Paylaştı: Borsalarda Yaklaşık 10 Milyar Dolarlık BTC Çıkışı!

Glassnode Alerts, kripto para borsalarında geçen hafta kaydedilen BTC giriş ve çıkışlarını paylaştı.
10:04
5 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 aylık zaman diliminde önemli bir yükseliş ivmesi yakaladı ve geçen hafta kaydettiği yükseliş hareketleri ile birlikte 48.000 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Nisan ayının ilk gününde 44.500 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilese de Bitcoin, yönünü yeniden yukarı çevirdi ve son 1 aylık zaman diliminde kaydettiği değer artışlarını büyük ölçüde korumayı başardı.

Borsalardaki BTC Çıkışları

Kripto para borsalarındaki BTC giriş ve çıkışları, piyasanın gidişatı hakkında ipucu verebilecek önemli bir göstergedir. Tek başına hiçbir gösterge, kesinlikle piyasanın gidişatı hakkında kesin bir değerlendirme yapabilmek adına yeterli bir kriter değildir. Ancak genel itibariyle yatırımcıların BTC‘lerini borsalarından cüzdanlarına transfer etmeleri ve borsalardaki BTC çıkışlarının önemli ölçüde artması, yatırımcıların yükseliş beklentisi içinde olduğunu ve yükseliş yönlü pozisyon aldıklarını gösterebilir. Tersi olarak da borsalara BTC girişinin önemli ölçüde artması ise yatırımcıların düşüş beklentisi içinde oldukları yönünde bir ipucu verebilir.

Mevcut durumda borsalardaki Bitcoin giriş ve çıkışları, güncel zincir üstü verilere göre yükseliş adına olumlu. Glassnode Alerts, geçen hafta kripto para borsalarının 7,9 milyar dolarlık giriş kaydetmesine karşın, borsalardan 9,5 milyar dolarlık BTC çıkışının gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca geçen hafta kripto para borsalarına 4 milyar doları aşkın bir USDT girişi de kaydedildi.

Bitcoin, Yeniden 47.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Lider kripto para birimi Bitcoin, günün erken saatlerinde kaydetmeye başladığı yükseliş hareketleri ile birlikte 46.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’in yönünü yeniden yukarı çevirmesi, kripto para piyasasına da bir yükseliş ivmesi kazandırdı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,27 trilyon dolara ulaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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