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Bitcoin (BTC), Yeniden 47.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı: Kripto Para Piyasasında Son Durum!

Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 46.785 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.
08:57
5 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinde kaydetmeye başladığı yukarı yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 46.785 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Ethereum (ETH) da kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 3.525 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,27 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin’in günün erken saatlerinde 47.000 dolar fiyat seviyelerine yaklaşması ile kripto para piyasasındaki yüksek volatilite önemli ölçüde artış gösterdi.

Bitcoin (BTC), Yeniden 47.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Son günlerde volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydeden Bitcoin, günün erken saatlerinde kaydetmeye başladığı yükseliş hareketleri ile birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi. Lider kripto para birimi, 4 Nisan gününün akşam saatlerinde 45.200 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesinin ardından kaydettiği son yükseliş hareketleri ile birlikte 47.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Bitcoin’in 46.785 dolar fiyat seviyelerine varan bir yükseliş hareketi kaydetmesi, kripto para piyasasına da yeniden yükseliş yönlü bir ivme kazandırdı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Son 24 saatlik zaman diliminde kripto para piyasasında yüksek volatilite önemli ölçüde arttı. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 2.525 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Audius (AUDIO) ve Celo (CELO) kaydettikleri çift haneli değer artışlarının ardından, piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman diliminde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,27 trilyon dolara ulaştı.

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