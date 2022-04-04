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Shiba Coin İlk Çıkış Fiyatı! Shiba Sahibi Kim?

Yüzde 10.000 kazanç fırsatı hiç elinizden kaçtı mı? Shiba Inu (SHIB) ilk çıktığında kaç dolardı?
22:43
4 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

En büyük ikinci meme token Shiba Inu (SHIB) bu seviyelerden alınır mı? Shiba hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar. Kripto para piyasalarında geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kadar hacim ağırlıklı olarak meme tokenlerdeydi. Sonrasında NFT ve metaverse piyasaları kasıp kavurdu. Ancak meme tokenler henüz unutulmuş değil ve yeni rallilerin yakın gelecekte yaşanması olasıdır.

Shiba Coin İlk Çıkış Fiyatı

Nisan ayında ilk Shiba alımımı yaptığımda fiyatı henüz 0,00000005 dolar civarındaydı. Kabaca %1000 kazanç fırsatı ayağıma gelmişti ancak ben %400 civarında bir artışta elimdeki Shiba coinlerle vedalaştım. Ekim sonunu bekleyebilseydim 400 dolarım yaklaşık 400.000 dolara ulaşacaktı. Fakat aynı dönemde Shiba Inu’ya benzer birden fazla token yatırımım da vardı. Bunların neredeyse tamamı zarar yazarken Shiba Coin’in şansı yaver gitmiş meme token topluluğu tarafından büyük bir kabul görmüştü. Meme token yatırımı yaparak %1000 kazanç ihtimali yakalayabilirsiniz. Fakat doğru projeye, doğru zamanda yatırım yapıp aldığınız tokenleri doğru zamanda satmanız genellikle mümkün olmuyor.

Peki 2020 yılının ağustos başında Shiba Inu (SHIB) alsaydınız ne kadar kazanacaktınız? O günlerde Shiba Coin 0,000000000159 dolardan alıcı buluyordu. Günlük işlem hacmi ise sadece 20-30 bin dolar aralığındaydı. Henüz çok az sayıda kişi tarafından tanınan Shiba Coin az sayıda yatırımcıyı bugün zengin etti. Eğer 2020 Ağustos başında yukarıda belirttiğim fiyattan alım yapmış olsaydınız bugün %10.000 kazançlı olacaktınız. Yani 100 dolar yatırımınız 10.000.000 milyon dolara ulaşacaktı. TL hesabıyla kabaca 146 milyon 900 bin TL.

Shiba Sahibi Kim?

Anonim bir isim tarafından ortaya çıkarılan Shiba Coin ilk olarak Ağustos 2020’de işleme açıldı. Ryoshi takma adını kullanan bir geliştirici tarafından geliştirildi. Diğer birçok meme token gibi bunun da popüler hale gelmesinde Elon Musk’ın etkisi büyük. Günlerden bir gün Elon Musk, Dogecoin’in maskotu olan Shiba Inu cinsi bir köpek alacağını söyledi. Elon Musk’ın yaptığı paylaşımlarda kazayla da olsa bir tokenden bahsederse bu manipülasyon için yeterlidir. Shiba Inu cinsi bir köpek sahipleneceğini açıklayan Elon Musk bir anda SHIB Coin’in manipülasyonuna kurban oldu. Twitter’da Musk’ın Dogecoin’den sonra Shiba alacağı ve böylesi şifreli bir mesajla bunu duyurduğu hikayeleri paylaşıldı.

Elbette bu gerçek değildi ve Elon Musk tarafından da yalanlandı. Ancak meme token topluluğu için gerçek “inandıkları şeydir” yani Musk’ın bu iddiaları yalanlamasının herhangi bir önemi yoktu. Elon Musk, Shiba Inu cinsi bir köpek edindi ve ona Floki adını verdi. Evet aynı isimde bir meme token de var.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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