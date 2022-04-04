Kendi platformları üzerinden kripto para projelerine ev sahipliği yapan projeler hızla büyüyor. Polkadot (DOT) bunlardan biridir. Platform üzerinde inşa edilen 4 altcoin ciddi fiyatlamalar yapıyor. Peki yakın gelecekte daha ciddi büyümeler görecek miyiz? Polkadot (DOT) ekosisteminin yıldızlarını ele alıyoruz.

Polkadot (DOT) ve Moonbeam

Zincirler arası birlikte çalışabilirlik protokolü Polkadot (DOT) büyümeye devam ederken, Zincirler arası birlikte çalışabilirlik protokolü Polkadot (DOT) büyümeye devam ederken, Moonbeam (GLMR), Polkadot parachain işlevi gören Ethereum Virtual Machine (EVM) ile uyumlu bir akıllı sözleşme platformudur. Proje, aynı zamanda stake etme, zincir içi yönetişim ve zincirler arası entegrasyonlar sunarak Ethereum’un temel özelliklerinin ötesine geçiyor.

Ocak ayında, Moonbeam bir kitle kredisi kampanyası sırasında 900 milyon doların üzerinde DOT tokeni topladı. Moonbeam, son birkaç gün içinde fiyatının %100’ün üzerinde 2,97 dolardan 5,94 dolara yükseldiğini gördü. Düzeltmeden sonra, GLMR gün için %12,26 artışta kaldı ve 5,22 dolardan işlem gördü.

Moonriver ve Diğer Altcoinler

Moonbeam’in kardeş projesi Moonriver (MOVR) benzer artışlar gördü. Proje, geliştiricilerin projelerini verimli bir şekilde Moonriver’a aktarabilmeleri için Ethereum Sanal Makinesi’ni (EVM) kullanarak Solidity programlama diline dayalı projeler oluşturmak veya yeniden dağıtmak için popüler geliştirici araçlarını kullanmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Moonriver başlangıçta 64,17 dolardan 87,36 dolara kadar %36,1 artarak 87,36 dolara yükseldi. Bugünlerde ise %4.34 düşüşle 78,23 dolardan alıcı buluyor.

Açık kaynaklı, çok zincirli akıllı sözleşme platformu Astar (ASTR) da yükselişte. Proje, merkezi olmayan finans, NFT ve merkezi olmayan özerk kuruluşlara (DAO) güç veriyor. Projenin utility tokeni olan ASTR ise staking ödülleri, işlem ücretlendirmeleri ve zincir içi yönetişimde kullanılıyor. Bir hafta önce Astar, cuma günü %125 artışla 0,27 dolarlık bir zirveye çıkmadan önce 0,12 dolardan fiyatlandırıldı. ASTR son günlerde geri çekildi ve 0,20 dolar fiyatla günde %7.05 düştü.

DOT ağındaki dördüncü yıldız ise aUSD (AUSD) stablecoin ekosistemine güç sağlayan merkezi olmayan finans (DeFi) ağı Acala’dır. Ağ, “mikro” gaz ücretleri ve hizmet tokeni ACA, düğüm sağlayıcılarını ödüllendirmenin yanı sıra yönetişim için kullanılıyor. Acala geçen hafta boyunca yükseldi ve cumartesi günü 1,24 dolardan 1,95 dolara %57 artış yaşadı.

Kripto analiz firması Messari, Polkadot‘un DOT‘unun şu anda kripto yatırım fonları ve diğer temel gelişmeler arasında en yaygın olarak tutulan token olduğuna dikkat çekti.

“Polkadot’un yerel tokeni DOT, yönetişime, işlem ücretlerine, stake yoluyla güvenlik ve parachain yuvaları için bağlamaya katılmak için kullanılan bir yönetişim tokenidir. Mart 2022 itibariyle DOT, kripto fonları arasında en yaygın olarak tutulan varlıktır. Polkadot’un Substrate’ın esnekliğiyle birleşen benzersiz mimarisi, en büyük ikinci geliştirici topluluğunu kendine çekti. Artık parachainler canlı ve devasa finansmanı güvence altına alındığına göre, geliştiricilerin emeğinin meyveleri kitleler için erişilebilir durumdadır”.

Polkadot geçtiğimiz günlerde 13. parachain müzayedesini tamamladı.

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