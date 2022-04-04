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Waves Coin Geleceği! Mina Coin ve AMP Coin!

Waves fiyatı neden çöktü? Uzun vadede Waves iyi bir yatırım seçeneği mi? Mina Coin ve AMP Coin yorumları!
21:26
4 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasaları Bitcoin’in belirsizliğinden nasibini alıyor. Altcoinlerdeki yükseliş şimdilik duruldu ve fiyatlar düşüyor. BTC yazı hazırlandığı sırada 45.700 dolardan alıcı buluyor. WAVES bugünün en büyük kaybedenlerinden oldu ve fiyatı %23,3 düşerek 38 dolara gevşedi. Mina %6 artış yaşadı ve AMP piyasalardaki düşüşten en az etkilenen altcoinlerden oldu.

Waves Coin Geleceği

Çift haneli kayıp Waves Coin yatırımcılarına ciddi bir kayıp yaşattı. Waves’in kurucusu Sasha Ivanov, devam eden WAVES fiyat düşüşünün arkasında Alameda Research’ün olduğunu söyledi. Waves destekli Neutrino protokolü aracılığıyla çıkarılan bir stablecoin olan Neutrino Dollar (USDN), hakkındaki iddialar sebebiyle ciddi kayıp yaşandı. USDN, WAVES desteğine rağmen %15 düştü.

USDN, 4 Nisan’da 0,822 dolara kadar düştü ve piyasa değeri de 824,25 milyon dolara gevşedi. İlginç bir şekilde, bu şok düşüş over collateral olarak adlandırılan şeyle 1 dolarlık sabitleyiciyi destekleme iddialarına rağmen, yani akıllı sözleşmesinde kilitlenen Waves (WAVES) tokenlerin toplam değeri, basılan toplam USDN’den daha yüksek olduğunda gerçekleşti. Basılan USDN stablecoininden daha fazla Waves teminatı olmasına rağmen stablecoin 1 dolarda tutulamadı.

Bununla birlikte, bir analist Waves’i son iki ayda kendi tokenini yapay olarak %750 oranında pompalamakla şu şekilde suçladı:

  1. Vires Finance kredi platformunda USD Coin (USDC) ödünç almak için USDN’yi teminat altına almak.
  2. Gelirleri Waves Coin almak için kullanmak.
  3. Tokenleri USDN’ye dönüştürmek.
  4. Daha fazla USDC ödünç almak için onları Vires Finance havuzuna yeniden dağıtmak.

Analist ayrıca belirleyici bir WAVES fiyat çöküşünün USDN’yi iflas ettireceğini söyledi. Ancak Waves’in kurucusu Sasha Ivanov, 3 Nisan’da iddiaları yalanlayarak, birinin birkaç milyon borçlanarak günlük 1 milyar doları aşan piyasaları hareket ettiremeyeceğine dikkat çekti. Ayrıca FTX’ten Sam Bankman-Fried tarafından yönetilen nicel bir kripto ticaret şirketi olan Alameda Research’ü, kripto paradaki short pozisyonunu desteklemek için WAVES’e karşı “ücretli bir trol kalabalığı tarafından desteklenen” bir kampanya başlatmakla suçladı.

En azından kısa vadede Waves’in bazı sorunları var ve fiyatı bir miktar daha aşağıya çekebilir. FUD diye tabir edilen bu iddiaların gerçek olmadığının anlaşılması halinde tokenin mevcut fiyatı ucuz kabul edilebilir.

Mina Coin ve AMP Coin

Mina Coin yazı hazırlandığı sırada 2,90 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Dört saatlik grafikte RSI nötr bölgenin bir miktar üzerinde ve MACD pozitif, fiyat hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Bugün itibariyle oluşan üçgen 2,77 dolar seviyesinde kırıldı. Bitcoin çok büyük bir baskı kurmaz ise 3,68 dolara kadar yeni bir bölgesel zirve oluşabilir.

AMP Coin 0,0277 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Bitcoin konsolide olduğu için bugünlerde altcoin pumpları görebilir. Bunlardan birinin AMP olma ihtimali var. Yatırımcıların potansiyel %30’luk bir ralliye karşı 0,03 dolar seviyesini izlemesi yardımcı olabilir. Kasım ayında başlayan düşen trend bu seviyede kırılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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