Dogecoin’in (DOGE) arkasındaki isim olan Shibetoshi Nakamoto, yaptığı son açıklamalar ile yine dikkatleri üzerine çekti. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda özgürlük vurgusu yapan anonim ismin sözleri dikkat çekiyor.

Dogecoin’i Kabul Edin!

Anonim Dogecoin (DOGE) kurucusu Twitter aracılığı ile paylaşımda “Ücretsiz pazarlamayı seven sevgili şirketler, muhtemelen Dogecoin’i kabul etmeli ve kucaklamalısınız, muhtemelen size oldukça fazla ücretsiz Twitter etkileşimi sağlayacaktır.” sözlerini kullandı.

Bunların yanında aslında Dogecoin topluluğunun çok güçlü olduğunu ve DOGE kabul eden her işletmenin topluluk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla DOGE kabul edecek bundan sonraki her işletme de DOGE için önemli bir adım olarak nitelendirilecek.

Dogecoin Fiyatı

Piyasa değeri bakımından en büyük meme token olan Dogecoin (DOGE), yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,15 dolardan işlem görüyor. Son günlerde piyasadan bağımsız olarak bazı yukarı yönlü hamleler yağan DOGE son 24 saat içinde de %5 artış yakaladı.

Analistlere göre DOGE topluluğunun güçlü olması ve Dogecoin’i destekleyen Elon Musk ve Mark Cuban isimlerin olması şaka coin’in piyasadaki yerini de sağlamlaştırıyor gibi görünüyor.

Buna ek olarak her ne kadar hala kripto para piyasası Dogecoin ve Shiba Inu gibi şaka coin’lerin durumu konusunda net olmasa da atılan adımlar meme token’ların artık piyasadaki yerini koruduğunu gösteriyor. Dogecoin şu anda en büyük 12. kripto para konumunda bulunurken Shiba da 15. en büyük kripto para olarak karşımıza çıkıyor.