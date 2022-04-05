1800’lere uzanan tarihi bir yolculuk başlıyor…

Size lokum gibi, şerbet gibi bir projeyle geldim. The Apes of Galata! Ne kadar afilli bir isim değil mi? Apes kelimesi bir yerlerden kulağınızı tırmalamıştır. Çünkü NFT’leri takip ediyorsanız ortalığı kasıp kavuran Bored Ape YC koleksiyonundan sonra Maymun karakteri üzerine yapılan tasarımlar genelde Ape ismini almaya başladı. Eee durum böyle olunca; Müzik Prodüktörü Alen KONAKOĞLU ve yetenekli Karikatürist Gökhan KALAFAT bundan etkilenmiş olacak ki Ape tasarımını 1800’lerin İstanbul’unda yaşatma fikriyle çıkmışlar yola…

Gökhan KALAFAT, birbirinden güzel ve teker teker çizilmiş el emeği, göz nuru 100 adetlik bir koleksiyon oluşturmuş. Fakat sosyal mecralarda çizilen tasarımlar için hatırı sayılır bir topluluk oluşmaya başlayınca ve talep artınca ne 100 ne 200 ne de 300 adet NFT görseli yeterli olmuş. Bu topluluk talebini karşılıksız bırakmak istemeyen proje ekibi böylelikle koleksiyonun miktarının 5555 adet olmasına karar vermişler. Bunlardan 355 tanesi Gökhan KALAFAT tarafından teker teker birbirinden farklı olarak çizilen ve koleksiyonun nadir parçaları olarak hazır bir şekilde NFT Avcılarıyla yani bizlerle buluşmayı bek-li-yor…

Evet işin hikaye kısmını dinledik. Yani bu koleksiyon nedir? Kimler tarafından oluşturulmuş bunu artık biliyoruz ama asıl önemli olan kısım, sen ben gibi NFT avcıları için işin yol haritası kısmı. Yani biz bu projeye neden sahip olmalıyız, ekip ve koleksiyon bize neler vaat ediyor?

Birinci adım:

Güçlü ve global bir topluluk oluşturacaklar. Çünkü topluluk olmadan proje, proje olmadan da topluluk olmaz!

Web site açılışı ve geniş yelpazeli pazarlama çalışmaları yapacaklar.

Diğer NFT projeleri ve markalarla iş birliği yapacaklar.

1555 adet ön satış hakkı dağıtacaklar.

İkinci adımda ise:

Düşük gaslı ön satış ve halka açık satış yapacaklar. Burası çok önemli çünkü NFT alım satımlarında gas ücretlerinin düşük olması cebimizi koruyacaktır.

Minting sürecinde 2 farklı buton ile özel bir deneyim sunacaklar. Yani 1555 adet Whitelist sahibi, mintlediğimiz NFT’leri Opensea pazar cüzdanlarımıza yollamadan önce bazı karakter özelliklerimizi değiştirebileceğiz. (Şapka, bıyık, aksesuar vb.gibi)

Minting sürecinde biriken gelirin %20’si projenin devamlılığı için geri yatırılacak. Yani bir nevi kendi keselerine atacaklar. 🙂

45 gün boyunca Apes of Galata koleksiyonunu elinde tutanlara “Hatun” koleksiyonu parçaları Airdrop olarak gönderilecek.

Üçüncü Adım:

The Apes of Galata koleksiyonu için online eşya mağazası açılacak.

45 günde bir Opensea üzerindeki ikinci satışlardan elde edilen gelirin %50 sini topluluğa geri dağıtacaklar.

Apes of Galata NFT holderlarının erişebileceği özel Discord odaları olacak.

Holderlar ayrıca geliştirmeler için oy hakkına sahip olacaklar.

İstanbul’da güzel mi güzel Apes of Galata kutlaması yapılacak. Yani partilere akacağız. 🙂

Dördüncü Adım:

45 gün holder olan üyeler, koleksiyonluk eşyalarına erişim hakkına sahip olacaklar. (t-shirt, şapka, sweatshirt, fincan, telefon kılıfı vb. gibi)

3 parçalı DEVA koleksiyonu tanıtılacak, Modern Apes of Galata koleksiyonunun başlangıcı olarak “Macun”, “Lokum” ve “Sherbet”.

Yeni çıkacak koleksiyon için tasarımların tamamlanması, WL dağıtımı ve minting süreci başlayacak.

Gape holderları, websitesi üzerinden koleksiyona özel, Serum mintleyebilecekler ve bu serumlar ile yeni koleksiyon olan Modern Apes of Galata’larını alabilecekler.

Tasarımcı Gökhan KALAFAT tarafından 4 ayın sonunda 4 NFT sahibi olanlara özel çizimler hazırlanıp Airdrop ile gönderilecek.

3 aydan fazla NFT holderı olanlara özel büyük müzik festivallerine giriş, VIP sahne arkası buluşmaları ve sanatçılarla akşam yemeği gibi imkanlar sunulacak.

Elinde koleksiyon fark etmeksizin 20 adet NFT tutanlar arasından çekilişle seçilecek olan 4 kişiye geniş kapsamlı bir İstanbul tatili imkanı verilecek, tüm masraflar tabiki de ekip tarafından karşılanacak.

Los Angeles’ta bir kutlama etkinliği düzenlenecek.

Bir oyun firması ile iş birliği ve The Apes of Galata tarayıcı oyunu yapılacak.

Yol haritamızı inceledik ve aklımızda bir şeyler oluşmaya başladı diye düşünüyorum çünkü proje ekibi bize gerçekten güzel şeyler sunuyor ama sadece yol haritasını bilmek yetmez. Bütün bu anlattıklarım sende veya bende olumlu düşünceler oluşturduysa ve bu projeye yatırım yapmak istiyorsak, projemiz 23.04.2022 tarihinde kendi sitesi üzerinden;

Ön satış (pre sale) fiyatı: 0.044 ETH

Genel Satış (public sale) fiyatı: 0.066 ETH olarak satışa sunulacak.

NFT Avcıları olarak bir projeyi avlamak istiyorsak, tabi ki öncelikle karakter tasarımlarına bakmak gerekiyor, tasarımlar bizi yakaladıysa hemen projenin hikayesini, websitesini çünkü site tasarımı NFT sektöründe önemlidir ve son olarak da projenin arkasında kimlerin olduğunu da değerlendirdikten sonra artık iş hazırda bekleyen avımızı avlamaya kalıyor.

Ben Size yeni çıkacak avı sundum. Artık gerisi siz avcılarda.

Bir sonraki NFT Avcıları serisinde görüşmek üzere.

Ben Sercan.