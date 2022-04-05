Billionaire Dogs olarak bilinen ve popüler bir Fransız Influencer tarafından tanıtılan NFT koleksiyonunun tamamı çalındı. İlgili NFT koleksiyonu, Aralık 2021 gibi ön satışa sunulmuş ve 0,1 Ethereum (ETH)’den NFT dağıtımı yapılmıştı. Daha sonrasında ise genel satışta NFT’ler, 0,2 ETH ile 6.500 adet satılması planlanıyordu. Billionaire Dogs NFT’leri; para, lüks ve mal traitlerini içeren bir koleksiyon olmasıyla tanınıyor.

Aynı Senaryo ile Haksız Kazançlar

Diğer dolandırıcılık faaliyetleri barındıran NFT koleksiyonlarında olduğu gibi bu koleksiyon da bir pazarlama stratejisi olarak ünlü bir influencer kullanmayı tercih ediyor. Bu strateji ile koleksiyon, binlerce yatırımcıyı kendine çekmeyi başardı. Ancak bu yatırımcı sayısı, genel satış için yeterli olmadığından proje sahipleri, arzı 6.500’den 2.000’e düşürmek zorunda da kalmıştı.

Tarihte sürekli tekrarı yaşandığı gibi bu satıştan 1 milyon dolar elde eden proje sahipleri, bir hafta sonrasında Discord sunucusunu ve web sitesini silerek ortadan kaybolmuştu. Bu süreçte yatırımcılar ise, ünlü influencerı suçluyor ve onun ciddi bir kazanç elde ettiğini savunuyor.

Influencer’ın Kazancı

Fransız inluencer, blockchain teknolojisi ve kripto para birimlerinin çalışma algoritması hakkında kayda değer bir bilgisinin olmadığını söylüyor. Ancak dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştikten sonra influencerın, 400.000 dolar aldığı görülüyor ve bu parayı kendi cüzdanına gönderdiği de raporlanıyor.

Bu gelişme sonrasında influencer, MAYC, CloneX ve Doodle NFT’lerini satın alarak bunları Instagram profilinde kullanmayı tercih de ediyor. Bunlara ek olarak ünlü fenomenin, cüzdanına çokça fon eklediği de görülüyor.

Her ne kadar blockchain teknolojisi izlenebilirliği ile daha güvenli olsa da, bazı projelerde dolandırıcılık faaliyetleri yaşanabiliyor. Dolayısıyla yatırımcıların piyasa araştırması yapması, ilgili koleksiyonların güvenirliğini sorgulaması ve yüksek kar vadeden projelere temkinli bakması öneriliyor.