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MicroStrategy’den Yeni Kripto Hamlesi: Devleşen Birikim!

Bitcoin (BTC) stoklaması ile bilinen ve bir BTC balinası olarak kabul edilen MicroStrategy, bu hamlesiyle birikimlerini genişletiyor.
16:12
5 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Bitcoin (BTC) alımlarıyla ünlü olan iş zekası, bulut tabanlı program ve mobil uygulama desteği vermesiyle tanınan şirket MicroStrategy, daha önce Bitcoin (BTC) alımı yapabilmek için kredi çektiğini duyurmuştu. Şirket, ilgili kredi için Silvergate’ten 205 milyon dolarlık bir kredi çekmişti. Bu hem tarihte ilk kez geleneksel bir bankanın kripto teminatlı kredi verebilmesi adına önem taşıyor hem de şirketin BTC alımlarıyla devleşen birikimi giderek büyüyor.

Şirketin BTC Stoğu

Şirket, 190 milyon dolarlık 4167 Bitcoin aldığını duyuruyor. Şirket, daha önce de Bitcoin satın alımlarıyla gündeme gelmişti ve büyük miktarlarda aldığı BTC ile onun fiyatına etki etmeyi başarmıştı. MicroStrategy’in en son Şubat ayında Bitcoin 37.865 dolarken 660 Bitcoin daha aldığı biliniyor.

Böylece şirketin toplamda 125.061 Bitcoin’e ulaştığı belirtiliyor. Bu gelişme ile beraber şirketin toplam Bitcoin sayısı 129.228’e ulaşıyor. Ayrıca şirket, BTC balinaları arasında ilk beşte yer alıyor. Bu yazı yazılırken Bitcoin (BTC), son 24 saatteki %2’ye yakın artışıyla yaklaşık 46.955 dolardan işlem görüyor.

Fon Girişleri ve BTC

Bu organik fon girişleri, elbette ki Bitcoin’in fiyatına direkt olarak etki ediyor. BTC rezervi açısından çokça stok yapmasıyla bilinen şirket, BTC balinası olarak da biliniyor. Balinaların hareketleri ve yaptığı büyük işlemler, önce Bitcoin’i sonrasında ise kripto piyasasını etkiliyor. Dolayısıyla medya, MicroStrategy’e BTC ciddi bir yükseliş yaşadığında stoklarını satıp satmayacağını sürekli olarak soruyor. Ancak şirket, özellikle satmayacaklarını ve BTC fiyatı ne koşulda olursa olsun birikimlerine devam edeceklerini dile getiriyor. Bu davranış biçimi, Elon Musk gibi kripto piyasasının diğer büyük yatırımcılarında da görülebiliyor.

BTC’nin organik fon girişinin artması, hem kısa vadede hem de uzun vadede onu etkiliyor. Şirket, bu duyuruyu yapmadan önce BTC, günlük sadece %1 artıştayken bunu ikiye katlayarak %2’ye ulaşması gözlerden kaçmıyor.

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