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Near Protocol (NEAR) ve Ethereum (ETH) Rakibi Bu 2 Altcoin Yükselişlere Önderlik Ediyor!

Kripto piyasası sakinliğini korurken Near Protocol (NEAR) ve Ethereum (ETH) rakibi bu iki altcoin, yükselişleriyle piyasayı yönlendiriyor.
16:40
5 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Bitcoin (BTC)’nin hareketleri kripto piyasasını yönlendirmeye devam ediyor. Piyasa, son iki gündür durgun ilerliyor. Ancak bu durgunluğu bazı altcoinler hem bozuyor hem de BTC’den bağımsız davrandıklarını ilan ediyor. Solana (SOL), Terra (LUNA) ve Near Protocol (NEAR) artışlarıyla piyasanın gündemine oturuyor.

Solana ve ADA Çekişmesi

Yatırımcıların organik fon girişleri, direkt olarak ilgili altcoinin arzını ve fiyatını etkiliyor. Dün Cardano (ADA), fon girişindeki artışlarıyla piyasa değerine göre kripto para birimleri arasında dokuzuncu sıradan yedinci sıraya yükselmişti. Bu yükselişle ADA, Solana ve Terra’yı geçmeyi de başarmıştı. Dün ADA yedinci sıradayken, SOL sekiz ve LUNA dokuzuncu sıradaydı. Ancak Solana bugün altıncı sıraya kadar yükseldi ve LUNA da onu takip ederek yedinci sırada yerini aldı. Bu süreçte ADA, sekizinci sıraya tekrardan gerilemiş oldu.

Solana, hem NFT’ler için tercih trendinin artması hem de metaverse alanındaki gelişmeleriyle daha çok fon toplamayı başarıyor. Ethereum (ETH) ağındaki gas fee’lerin SOL’e göre daha pahalı olması bu gelişmeyi tetikliyor. Bu yazı yazılırken ise SOL, yaklaşık 134 dolardan işlem görüyor. Ayrıca SOL, haftalık bakıldığında %26 ve aylık ise %50’ye yakın artışıyla dikkat çekiyor.

Terra’nın Fon Girişi ve NEAR

Terra ise, kar amacı gütmeyen vakfı olan LFG’nin Bitcoin (BTC) rezervini 10 milyar dolara çıkarma kararı aldıktan sonra popülaritesi de giderek yükseliyor. LFG, bu hedefe adım adım yaklaşırken yatırımcılar, LUNA’ya olan güvenini artırarak yatırımlarını o yönde yapıyor olarak gözüküyor. Böyle ciddi bir organik fon girişi yatırımcıları tetikliyor ve projenin sağlamlığını garantiliyor. Bu yazı yazılırken ise LUNA, son 24 saatteki yaklaşık %5 artışı ile 118,89 dolardan işlem görüyor. Ek olarak LUNA, haftalık %21 ve aylık %36 artışı ile yükselişlerine devam ediyor.

Piyasa değerine göre ilk 20 kripto para birimi arasında NEAR, günlük kazanç olarak en karlı altcoin olarak gözüküyor. Bu yazı yazılırken NEAR, son 24 saatteki %8’e yakın artışıyla 17,19 dolardan işlem görüyor. Ayrıca NEAR, haftalık %36 ve aylık %62’ye yakın fiyat artışıyla da bugünün en trend altcoini olmayı başarıyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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