Teknoloji inovasyonun yaşandığına şahit olduğumuz yeni dünya düzeninde, Web2 Web3’e, fiat para birimleri kriptolara, geleneksel finans sistemleri DeFi’ye, oyun dünyası metaverse’e ve sanat NFT’lere dönüşüyor. Özellikle NFT’ler, 2021’in sonlarına doğru ciddi bir trend haline gelmeyi de başarmıştı. NFT’lerin geçen yılki bu hızlı yükselişi sonrası bu sene aynı trendi yakalayamadığı uzmanlarca gözlemleniyor.

NFT Trendi Uzman Yorumları

Geçen yıl, en pahalı NFT 69,3 milyon dolara satılmıştı. Ancak en ünlü ve büyük NFT pazarlarından biri olan OpenSea’nin satış hacmi 2,5 milyar dolara kadar düşmesiyle NFT trendinin düşüş belirtileri gözlemleniyor. Ayrıca uzmanlar, bu dijital varlıkları satın alan kişi sayısının geçen aya göre ciddi bir düşüş yaşayarak yaklaşık 635.000’e indiğini belirtiyor. Bununla beraber NFT satışlarının fiyat ortalamasının da 427 dolara düştüğü belirtiliyor.

NFT satın alımlarıyla ünlü olan ve kripto yorumcusu olarak bilinen Pablo Rodriguez-Fraile, geçen yılda yaşanan coşkunun ve ilginin azaldığını vurguluyor. Bunun yanı sıra Dappradar’ın finans ve analitik direktörü Modesta Masoit ise, piyasanın düşüşten ziyade bir konsolide aşamasında olduğunu savunuyor. Masoit, makroekonomik nedenlerin geleneksel piyasaları olduğu kadar kripto yatırımcılarını da etkilediğini belirterek yatırımcıların artık temkinli bir yol seçtiğini düşünüyor. Ayrıca Masoit, NFT trendinin geçmediğini ve bu konsolide oluşlarla sağlamlaştığını belirtiyor.

NFT Piyasası ve Korku

Öte yandan NFT koleksiyonlarının fiyatlarında da düşüşler görülüyor. Art Blocks NFT’lerinin fiyatı geçen yıl ortalama 15.000 dolar civarında iken bu sene yaklaşık 4.200 dolara düşmesi gözlerden kaçmıyor. Ayrıca NFT koleksiyonları içerisinde ünlüler arasında da en popüler olan Bored Ape Yacht Club (BAYC) koleksiyonun fiyatı ortalama 300.000 dolar seviyesinde seyretmeye devam ediyor.

Geçen yıl NFT’lerin toplam işlem hacmi 17 milyar doları aşmıştı. Ayrıca NFT sahipleri ve yatırımcıları sayısı da 2,5 milyona yükselmişti. Bu kişi sayısı, 2020’de sadece 75.000 kadardı. Ancak dijital güvenlik şirketi olan Privacy HQ tarafından yapılan bir ankete göre, 10 katılımcıdan dokuzunun dolandırıcılık faaliyeti yaşadığı ve yarısının da bir şekilde NFT’lerine erişimlerini kaybettiği görülüyor. Ankete katılan kişilerin üçte ikisinin de geçmişte yaşanan olaylar neticesinde panik durumu dolayısıyla NFT’lerini sattığı gözlemleniyor.