  22 Ekim: Kripto Para Piyasaları Son Durum! SOL, LINK ve BSV Coin Tahminleri

Ekim ayının sonuna yaklaştıkça Uptober anlatısı kendini göstermeye başladı ve iyimser yatırımcılar şimdilik haklı çıktı. Devam eden birçok olumsuzluğa rağmen kripto para piyasaları tekrar canlanıyor. BTC 30.000 dolar sınırında ve birçok kripto para çift haneli artışlar yaşadı. Peki piyasalarda son durum ne?

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin (BTC) son günlük kapanışını 29.900 dolar seviyesinde yaptı ve önceki kapanışın üzerinde kaldı. Kripto paraların toplam işlem hacmi halen 40 milyar dolar seviyelerinde ve bu durum halen temkini elden bırakmayan yatırımcıların fazlaca olduğunu gösteriyor. BTC ve altcoinlerin kümülatif değeri 1,15 trilyon dolar sınırına dayandı. Ancak yükselişte en büyük payı BTC aldığı için BTCD son iki yılın zirvesine koşuyor. Dominasyon %51’in üzerindeydi.

Haftalıkta %11 kazanç elde eden BTC eğer Fed toplantısına yaklaştıkça (1 Kasım) kötü bir sürpriz yapmazsa altcoinlerdeki ralliler şaşırtıcı boyutlara ulaşabilir. Birçok kripto para ATL seviyesinde oyalanırken aniden toparlanma imkanı buldu. Bu da dipte olan fiyatların yüzde olarak daha büyük artışlar yaşamasını sağlayabilir.

Haftanın Altcoinleri

En büyük 100 kripto para arasında en büyük kazanç BSV Coin’in oldu. Fiyatı haftalıkta yüzde 63 arttı ve 55 doları geçti. Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz üzere 55 dolar üzeri kapanışlar yeniden 86 doların hedeflenmesini sağlayabilir.

SOL Coin yeniden 27 dolar direncini aştı ve haftalıkta kazançları %35’e ulaştı. Eğer SOL Coin 27 dolar direncini desteğe çevirirse 40 dolara ulaşabilir. Bu noktada BTC’nin haftalık kapanışı önemli olacak.

Chainlink (LINK) en büyük kazanç elde eden üçüncü kripto para oldu. Hafta sonunun kazananlarından olan LINK Coin 9,6 dolara koşuyor. Son 7 günde fiyat %30 arttı ve 10,6 dolar üstü kapanışların 18 doları hedefleyebileceğinden birçok kez bahsettik.

Bir de bu güzel haftada bile negatif seyredenler var. FXS, KLAY, CFX ve RPL Coin bu hafta ortalama yüzde 5 kayıp yaşadı. Önümüzdeki saatler son derece kritik, BTC’nin altın ile yükseliyor olması güzel ve 30.650 dolar üstü kapanışlarda daha yüksek zirvelere ulaşılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.