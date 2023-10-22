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23-29 Ekim Haftası Önemli Kripto Para Gelişmeleri, Gündem Çok Yoğun Olacak

Özet

  • Kazanç raporları ABD hisse senedi piyasaları için son derece önemli.
  • Kişisel tüketim giderleri verisi kriptoda volatiliteyi tetikleyebilir.
  • Bitcoin 30.000 doların üzerinde.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:59
22 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kral kripto para biriminin 30.000 doları geri almasıyla birlikte altcoinler yükselişe geçti. Mevcut görünüm pozitif. Ancak önümüzdeki 7 gün boyunca gündem fazlasıyla yoğun olacak. Açıklanacak veriler volatilite artışını destekleyebilir. Her Pazar olduğu gibi bugün de tüm detaylarıyla haftanın önemli gelişmelerini ele alıyoruz.

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Bitcoin fiyatının yaşadığı artış Ekim ayına yakışır şekildeydi ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Kripto paraların kümülatif değeri 1,15 trilyon dolar eşiğine yaklaşmışken haftalık kapanışın önemi arttı. Peki önümüzdeki günlerde hangi gelişmeler volatiliteyi besleyecek.

23 Ekim Pazartesi

  • CTSI Kilit Açılış (2,95 Milyon $)
  • ETH Hong Kong (22-24 Ekim)

24 Ekim Salı

  • Kazanç Raporları: Visa, Google, Microsoft (Borsa Kapanışının Ardından)
  • 16:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 49,5 Önceki: 49,8)
  • 16:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 49,9 Önceki: 50,1)

25 Ekim Çarşamba

  • 15:00 ABD İnşaat İzinleri (Beklenti: 1,473M Önceki: 1,541M)
  • 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Beklenti: 679K Önceki: 675K)
  • 20:00 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuşacak
  • 23:35 Fed Başkanı Powell Konuşacak
  • Meta Kazanç Raporu

26 Ekim Perşembe

  • 14:00 TCMB Faiz Kararı (Beklenti: %32-35
  • 15:00 AMB Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
  • 15:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,4%)
  • 15:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Beklenti: %4,1 Önceki: %2,1)
  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma (Beklenti: 209K Önceki: 198K)
  • 16:00 Fed/Waller
  • Amazon, Mastercard Kazanç Raporu

27 Ekim Cuma

  • 15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,1%) Yıllık: (Beklenti: 3,7% Önceki: 3,9%)
  • YGG Kilit Açılış (Beklenti: 2,9 Milyon $)
  • Floki Staking ve Yol Haritasıyla İlgili Duyuru

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Pazartesi günü önemli bir gelişme yok ancak sonraki gün gelecek kazanç raporları duruma göre ABD borsalarını olumlu/olumsuz etkileyecek. Aynı zamanda PMI verileri ABD ekonomisinin ne kadar canlı olduğunu gösterecek. Barınma enflasyonu yüksek bu yüzden Salı günü gelecek yeni konut arzına, satışlarına dair veriler dikkate değer. Powell bu haftaki konuşmasında birçok mesaj verdiği için önümüzdeki Çarşamba yapacağı açıklamaların piyasaları etkilemediğini görebiliriz.

26 Ekim USDTRY paritesi için önemli bir gün eğer TCMB %35 ve üzerinde bir artış olursa TRY paritelerinde volatilite artabilir. ABD’den gelecek veriler yine kritik ve akşamki kazanç raporları volatilite artırabilir. Meta’yı unutmayalım kazanç raporunda metaverse yüzünden yaktıkları para yine ses getirecektir.

Cuma günü kişisel tüketim giderleri verisi gelecek ve bu enflasyon kadar kritik bir veri hatta şu dönemde çok daha kritik diyebiliriz.

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