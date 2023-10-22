  23-29 Ekim Haftası Önemli Kripto Para Gelişmeleri, Gündem Çok Yoğun Olacak

Kral kripto para biriminin 30.000 doları geri almasıyla birlikte altcoinler yükselişe geçti. Mevcut görünüm pozitif. Ancak önümüzdeki 7 gün boyunca gündem fazlasıyla yoğun olacak. Açıklanacak veriler volatilite artışını destekleyebilir. Her Pazar olduğu gibi bugün de tüm detaylarıyla haftanın önemli gelişmelerini ele alıyoruz.
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Bitcoin fiyatının yaşadığı artış Ekim ayına yakışır şekildeydi ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Kripto paraların kümülatif değeri 1,15 trilyon dolar eşiğine yaklaşmışken haftalık kapanışın önemi arttı. Peki önümüzdeki günlerde hangi gelişmeler volatiliteyi besleyecek.
Pazartesi günü önemli bir gelişme yok ancak sonraki gün gelecek kazanç raporları duruma göre ABD borsalarını olumlu/olumsuz etkileyecek. Aynı zamanda PMI verileri ABD ekonomisinin ne kadar canlı olduğunu gösterecek. Barınma enflasyonu yüksek bu yüzden Salı günü gelecek yeni konut arzına, satışlarına dair veriler dikkate değer. Powell bu haftaki konuşmasında birçok mesaj verdiği için önümüzdeki Çarşamba yapacağı açıklamaların piyasaları etkilemediğini görebiliriz.
26 Ekim USDTRY paritesi için önemli bir gün eğer TCMB %35 ve üzerinde bir artış olursa TRY paritelerinde volatilite artabilir. ABD’den gelecek veriler yine kritik ve akşamki kazanç raporları volatilite artırabilir. Meta’yı unutmayalım kazanç raporunda metaverse yüzünden yaktıkları para yine ses getirecektir.
Cuma günü kişisel tüketim giderleri verisi gelecek ve bu enflasyon kadar kritik bir veri hatta şu dönemde çok daha kritik diyebiliriz.