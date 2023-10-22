Shiba Coin Kaç Dolar Olur? Güncel Shiba Inu (SHIB) Yorumları

En büyük ikinci meme coin yeniden 0,000007 dolar seviyesini aştı. BTC yükselişi boğaları destekliyor. Ancak SOL, BSV veya LINK Coin gibi çift haneli artış göremedik. Bunun sebebi ne? Güncel Shiba Coin tahminleriyle birlikte fiyata dair beklentileri inceliyoruz. Shiba Coin kaç dolar olacak?

Shiba Coin (SHIB)

Meme coinler bugünlerde devasa ilgi görmüyor ve Shiba Coin hacmi de zayıf kaldı. Ancak BTC boğaları harekete geçmişken SHIB yatırımcıları kısa vadeli toparlanmayı uzun vadeli bir yükseliş hareketine dönüştürebilir. Günlük grafikteki yükseliş mumları ve nötr bölgeye ulaşan RSI fiyat artışı ihtimalini destekliyor.

Yazı hazırlandığı sırada 0,000007 dolardan işlem gören Shiba Coin için ilk büyük hedef 0,0000075 dolarda bulunuyor. Bu uzun süredir devam eden düşüş trendinin tersine çevrilmesi için önemli bir fırsat verecektir. CMF verisi şimdilik negatif bölgede kaldığı için sermaye akışı fiyat artışı beklentisini desteklemiyordu.

Vadeli işlemler tarafından short pozisyonların arttığını görüyoruz. Bu da BTC’nin aylardır yaptığı şeyi tekrarlayıp başladığı yere dönme ihtimalinin yatırımcılar nazarında halen yüksek olduğunu söylüyor. BTC için kritik eşik 30.650 dolar ve üzerinde kapanışlarla vadeli işlemlerde yeniden Shiba long pozisyonları baskın hale gelebilir.

BTC yazı hazırlandığı sırada 30.122 dolardan alıcı buluyor.

Shiba Coin Grafik Yorum

Günlük grafik bize eğer bir toparlanma olacaksa fiyatın 0,0000066 dolar bölgesini yerel dip olarak belirleyip 0,000011 doları hedefleyebileceğini söylüyor. Bunun için fiyatın 0,0000075 dolarlık direnç alanı üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. Sonrasında 0,0000085 dolar direnci boğaların bir sıfır daha silmesi için önündeki en sağlam engellerden olacak.

Uzun vadeli yükseliş senaryosunda 0,000001186 dolar üzeri kapanışlar 0,000001579 dolarlık zirvenin yeniden test edilmesini sağlayabilir. Elbette tüm bunların olabilmesi için BTC fiyatının çok daha fazla artış yaşayıp daha yüksek zirvelerde kapanışlar görmesi gerekiyor. Bugünkü BTC haftalık kapanışı altcoinler için son derece belirleyici olacak.

Pazartesi ve Salı günü kripto paraları ilgilendiren çok büyük gelişmeler olmayacağı için BTC’nin iyi bir seviyede yapacağı günlük kapanışla rallilerin uzaması mümkün. Son gün 29.900 seviyesinde günlük mumu kapatan BTC bunun üzerinde kalmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.