Kripto Uzmanı: XRP Coin Fiyatı Yüzde 5092 Artabilir

Ripple hali hazırda çok büyük bir şirket ve SEC ile mücadelesini tamamladıktan sonra halka arz hedefliyor. ABD merkezi kripto devi Ripple artık üst düzey yöneticileri de SEC’in gazabından kurtulduğu için rahat nefes aldı. Aynı şeyin XRP Coin için söylemek zor çünkü 0,53 dolarlık direnç alanı bile onun zorlayıcı kalmaya devam ediyor.

Ripple (XRP) Davası ve Fiyat

XRP Coin fiyatının SEC uzlaşısıyla daha da artması bekleniyordu. Ancak içeriden kaynaklardan gelen bilgiye göre SEC yeni bir atağa hazırlandığı için yatırımcılar temkinli kalmayı tercih ediyor. Davada Ripple lehine önemli gelişmeler olsa da SEC kurumsal satışların yatırım sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi ve şirketin ceza alması için çabalayacak.

Üstelik dava tamamen bittiğinde toplu temyiz döneminde Temmuz ayındaki özet karara da büyük ihtimalle itiraz edilecek. BTC fiyatın artışına rağmen XRP Coin’in 0,7 dolardan halen uzak kalmasının nedeni temelde budur.

Önümüzdeki günlerde SEC tarafından daha fazla adım atıldığını görebiliriz. Mahkemeyle ilgili gelişmelerin bu saatten sonra fiyatı olumsuz etkilemesi ihtimali daha yüksek çünkü bu aşamada hamle sırası SEC’de görünüyor. Öte yandan genel piyasa hissiyatını olumlu etkileyecek diğer SEC haberi yeniden incelenmeye başlanan GBTC’nin ETF’e dönüşümü başvurusudur.

XRP Coin Fiyat Hedefi

Egrag Crypto isimli analist bir süredir XRP Coin hakkında oldukça iddialı fiyat tahmininde bulunuyor. Yakın zamanda yeniden bu görüşünü paylaştı. Birkaç ay önce fiyat 1 dolar sınırına dayandığında haklı çıkacağını ima ederek benzer paylaşımlarda bulunmuştu.

Habere konu analist uçuk tahminini Elliot dalga sayımına dayandırıyor. Elliott Dalga teorisi, kripto alanında teknik analiz sunmanın en çok kabul gören ve yaygın olarak benimsenen modellerden birisidir. Analiste göre yıllar öncesinde başlayan hareket 2 farklı grafikte XRP Coin fiyatını baskın üçüncü dalgada sıkıştırdı.

Bu durum da fiyatın parabolik artış yaşayabileceğini söylüyor. En azından analistin penceresinden bakıldığında bu mantıklı görünüyor. Peki fiyat kaç dolar olacak. İlk tahmin üçüncü dalgadan fiyatın 6,57 dolar zirvesine ulaşacağı yönünde.

İkinci tahminse 27 doları hedefliyor. Bu da yüzde 5000’in üzerinde artış anlamına gelir. Fakat analistin tahminini anlamsız kılan bir detay var. XRP Coin arzı 100 milyar yani fiyatın 27 dolar olabilmesi için piyasa değerinin 2,7 trilyon dolar olması gerek. Kripto paraların kümülatif değer ATH seviyesinin 3,2 trilyon dolar olması dışında bir sorun yok eğer XRP bu fiyatı görürse BTC muhtemelen 12 trilyon dolar civarında bir piyasa değerine ulaşacaktır. Tüm bunlar mantıklı görünmüyor. Bu yüzden yatırımcıların uçuk hedeflere bel bağlamaması faydalarına olabilir.