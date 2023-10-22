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2022 Kripto Para Kahini Capo: Tuzağın Ortasındasınız

Özet

  • Capo son BTC yükselişinin hızla tersine döneceğini söylüyor.
  • Analist önceki tahminlerine benzer şekilde TUSD benzeri denetimsiz stablecoinlerle fiyatın şişirildiğini iddia etti.
  • BTC için 12.000 dolar hedefini koruyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:00
22 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi BTC hafta sonu 30.000 dolarda fazlasıyla oyalandı. Dün altcoinler de yükseldi. Daha fazla bu seviyelerde kapanış yapmasıyla BTC altcoinlerin parabolik ralliler yaşamasını sağlayabilir. Elbette bir de şüpheciler var ve Capo bunların başında geliyor. Peki neler söyledi?

Bitcoin Fiyat Tahmini

Geçtiğimiz günlerde QCP analistlerinin piyasa tahminlerinden bahsetmiştik. Son raporda analistler eğer ETF onayı gelmezse veya kriptoyu yukarıya taşıyacak kendi içinde önemli bir gelişme olmazsa sığ volatilitenin devam edeceğini söyledi. Makro cephedeki son gelişmelerin kriptoya yön vereceğini söyleyen uzmanlar 32.000 veya 25.000 dolar seviyesinde bir kırılmanın olmayabileceğini söylemişti.

Şimdi kral kripto para birimi 32.000 dolar seviyesini hedefliyor. Yazı hazırlandığı sırada fiyat 29.700 dolar seviyesine gerilese de son günlük kapanış 29.900 dolardaydı. Eğer 30.650 dolar üstü günlük kapanışlar görmeye başlarsak bu yukarı yönlü kırılmaya yol açabilir.

Kripto Para Uzmanı Yorum

2022 yılının ortasından bu yana kripto paralar için çöküşün devamına işaret eden analist Capo yeniden sahnede. Capo’ya göre BTC fiyatı halen 12.000 dolara düşme potansiyeline sahip. Üstelik altcoinlerde verdiği hedefler de dudak uçuklatacak cinsten.

Geçtiğimiz yıl Capo birçok tahmininde haklı çıktı. Bu yılın ilk çeyreği hariç özellikle altcoinlerde verdiği hedeflerin bir kısmı geldi. TRX hariç short pozisyonlarının karda olduğunu da haftalar önce söylemişti. Bu yıl yaşanan rallileri denetimden uzak olduğunu söyledi stablecoinlere bağlayan Capo dirençlerde alım yapanları uyardı.

Bugün paylaştığı piyasa analizinde şunları söyledi;

“Bir kez daha, TUSD ve diğer stablecoinler, piyasayı pompalamak, yükseliş olduğunu düşünmenizi sağlamak ve dirençte size satış için havadan basılıyor. Umarım burada tuzağa düşmezsiniz. Bence ret geliyor, yakında”.

Fed eğer daha fazla sıkılaşma yoluna giderse, SEC ETF retleri için yeni bahaneler bulursa, BlackRock ve diğerleri başvurularını geri çekerse Capo’nun 12.000 dolar hedefi gerçekleşebilir. Ancak Fed’in daha fazla gidebilecek yolu kalmadı. Powell bile bunun sürdürülebilirliğinden emin değil. ABD savaşları finanse etmek için devasa paralar harcarken Fed’in enflasyonla mücadele ederken ekonomiye öldürücü darbeler vurması pek mümkün görünmüyor.

Diğer taraftan SEC’in eğer daha güçlü bir ret gerekçesi varsa neden GBTC davası kaybedildi? SEC neden bu argümanları ortaya koymadı. Capo haklı çıkar veya çıkmaz ancak bir gün (eğer son boğayla döngüler anlatısı sona ermediyse) BTC son kez bu seviyelerde olacak.

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